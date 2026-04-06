EEUU e Irán impulsan un posible alto el fuego de 45 días, según 'Axios'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva seis semanas lanzando al mundo mensajes contradictorios sobre la guerra en Irán. Que acaba ya, que dura semanas, que todo está ganado, que siguen negociando, que sin abrir el estrecho de Ormuz no hay nada que hacer, que Ormuz puede abrirse más adelante...

Si nos atenemos al minuto y resultado de este lunes por la mañana, tenemos dos anuncios que sobresalen en su verborrea: que amplía un día más, hasta el martes, su ultimátum a Teherán para que abra el codiciado estrecho (si no, cargará contra sus infraestructuras esenciales, de la energía al agua) y que este mismo lunes podrían llegar avances en la negociación que la Casa Blanca mantiene con el régimen de los ayatolás.

Pues al hilo de esta posibilidad de un consenso, el diario norteamericano Axios, especializado en inteligencia, ha publicado esta noche EEUU, Irán y un grupo de mediadores regionales están discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra. Es una información que confirman cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales "con conocimiento de las conversaciones".

Dichas fuentes indicaron al digital que las posibilidades de alcanzar un acuerdo parcial en las próximas 48 horas son escasas. Sin embargo, este último esfuerzo es la única oportunidad para evitar una escalada dramática de la guerra que incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil iraní y represalias contra las instalaciones de energía y agua en los estados del golfo Pérsico.

Se esperaba que el plazo de diez días que el presidente Trump había dado a Irán expirara el lunes por la noche, pero el domingo, el republicano extendió el plazo 20 horas y publicó en Truth Social una nueva fecha límite: el martes a las 20:00 horas (seis horas más en Madrid).

Trump declaró ya a Axios el domingo que su gaabinete está "en profundas negociaciones" con Irán y que se puede alcanzar un acuerdo antes de que expire el plazo el martes. "Hay buenas posibilidades, pero si no llegan a un acuerdo, lo destruiré todo allí", dijo.

Trump ha amenazado reiteradamente con destruir infraestructura vital para la población civil iraní si no logra un acuerdo con el régimen. Tales ataques podrían constituir crímenes de guerra, e Irán ha amenazado con represalias contra la infraestructura en Israel y los estados del Golfo.

Dos fuentes indicaron que el plan operativo para una campaña masiva de bombardeos estadounidenses e israelíes contra las instalaciones energéticas de Irán está listo, pero recalcaron que la prórroga del plazo impuesta por Trump tenía como objetivo brindar una última oportunidad para alcanzar un acuerdo.

Los detalles de los contactos

Estas cuatro fuentes con conocimiento de los esfuerzos diplomáticos afirmaron a Axios que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores pakistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Un funcionario estadounidense declaró, además, que la administración Trump presentó a Irán varias propuestas en los últimos días, pero hasta el momento los funcionarios iraníes no las han aceptado.

Según las fuentes, los mediadores están discutiendo con las partes los términos de un acuerdo en dos fases. La primera fase consistiría en un posible alto el fuego de 45 días durante el cual se negociaría el fin definitivo de la guerra. El alto el fuego podría extenderse si se necesitara más tiempo para las conversaciones, indicó una de las fuentes.

La segunda fase consistiría en un acuerdo para poner fin a la guerra, ahondan.

Las fuentes señalaron que los mediadores consideran que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán -ya sea mediante su extracción del país o su dilución- solo podrían ser resultado de un acuerdo final.

Los mediadores están trabajando en medidas de fomento de la confianza que Irán podría adoptar con respecto a la reapertura del Estrecho de Ormuz y sus reservas de uranio altamente enriquecido, según las mismas fuentes. Estos dos temas son las principales bazas de Irán en las negociaciones, y los iraníes no aceptarán renunciar a ellos por tan solo 45 días de alto el fuego, afirmaron dos de las fuentes.

Los mediadores quieren ver si Irán podría dar un paso al frente en ambos asuntos durante la primera fase del acuerdo. También están trabajando en medidas que la administración Trump podría tomar para garantizar a Irán que el alto el fuego no será temporal y que la guerra no se reanudará.

Los funcionarios iraníes dejaron claro a los mediadores que no quieren verse atrapados en una situación como la de Gaza o Líbano, donde existe un alto el fuego solo en teoría, pero Estados Unidos e Israel pueden volver a atacar cuando quieran.

Los mediadores también están trabajando en otras medidas de fomento de la confianza que Estados Unidos podría tomar para abordar algunas de las demandas de Irán.

La preocupación

Una de las fuentes citadas indicó que a los mediadores les preocupa enormemente que la represalia iraní por un ataque estadounidense-israelí contra la infraestructura energética del país sea destructiva para las instalaciones de petróleo y agua de los países del Golfo.

Los mediadores advirtieron a los funcionarios iraníes que no hay tiempo para más tácticas de negociación y recalcaron que las próximas 48 horas representan la última oportunidad para alcanzar un acuerdo y evitar una destrucción masiva en el país.

Los funcionarios iraníes, al menos públicamente, mantienen una postura extremadamente inflexible y rechazan cualquier concesión. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní declaró el domingo que la situación en el estrecho de Ormuz "jamás volverá" a ser como era antes de la guerra, especialmente para Estados Unidos e Israel.