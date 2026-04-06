Cientos de comentarios después de comer un menú del día por 4 euros: "Por ese precio conviene comer fuera todos los días"

La española Loli Fernández, que se hace llamar en redes sociales como 'Loli Kavila' (@lolifernandezfe28), ha generado cientos de comentarios en la red social de TikTok después de enseñar un bar en el que se ha comido un menú del día por cuatro euros, algo insólito en los tiempos actuales dentro del sector hostelero.

El bar está en Granada y ofrece un primero (salmorejo, ensalada mixta, ensalada de pasta, ensalada de verano o famada), un segundo (pollo al horno, pez espada, pechuga empanada, lomo con patatas y huevo, huevos rotos con jamón o callos), más el pan y el postre incluidos. Además, por seis euros más se puede cambiar el segundo a un entrecot, un flamenquín o un cachopo.

"Tanto que decíais que si era mentira... No es mentira, estamos a martes 32 de marzo, en plena Semana Santa, aquí está el bar de la taberna de Nico y Alexandra", ha expresado al principio del vídeo. Ha ido con su marido a comer: ella ha pedido gazpacho y él, fabada. "Buenísima", ha revelado.

Un precio inédito

Para el segundo pidieron el lomo con patatas y huevo y el muslo al horno con patatas: "Estaban buenísimos". De postre, pudin. El precio de las bebidas iba aparte: el agua les ha costado 1,50 euros, mientras que un tercio de Mahou, 2,20. El total que les ha puesto el camarero es de 10,70 euros, pero los usuarios se han dado cuenta de un error: le han cobrado un euro de menos (8 + 1,50 + 2,20= 11,70).

En cuanto a las reacciones, muchos se han hecho la misma pregunta: "No sé cómo le salen las cuentas a ese negocio". "Me da pena porque cada cliente que vaya a pedir un menú no le está dando de comer al negocio, sino que lo está endeudando más", ha opinado un usuario.

Sin embargo, otro le ha replicado: "Eso es mentira, si tienes mucha tirada, te salen las cuentas, pero si quieres poner un menú de 10 a 12 euros para hacer 10 menús, ahí sí que vas a palmar y tirar comida".