Más de 100 taxis autónomos se detienen de golpe en Wuhan en plena autovía y dejan a sus pasajeros atrapados en el carril central con el tráfico pasando a ambos lados

Lo que prometía ser el futuro del transporte acabó convirtiéndose en una escena de auténtico caos. Decenas -y según algunos usuarios, más de un centenar- de taxis autónomos quedaron completamente bloqueados en mitad de la carretera en Wuhan (China), dejando a sus pasajeros atrapados en carriles centrales mientras el tráfico seguía circulando a ambos lados.

Todo ocurrió la noche del martes, cuando las autoridades locales empezaron a recibir llamadas "una tras otra" de usuarios que viajaban en vehículos sin conductor del servicio Apollo Go, operado por el gigante tecnológico Baidu. El problema: los coches simplemente dejaron de moverse.

Parados en plena autovía y sin respuesta

"Varios coches de Apollo Go se detuvieron en mitad de la carretera, incapaces de moverse", confirmaron las autoridades tras investigar el incidente, que atribuyen a un "fallo del sistema".

Algunos de los testimonios de los pasajeros reflejan el nivel de angustia vivido. Un usuario contó en redes sociales que su robotaxi se quedó detenido en una autovía elevada durante más de 90 minutos, rodeado de camiones y sin poder salir del vehículo.

"Intenté contactar con atención al cliente, pero no respondían. Cuando lo hicieron, solo repetían que habían enviado a alguien", relató. Finalmente, la aplicación canceló el trayecto, dejándole literalmente tirado en mitad de la carretera.

Las críticas no tardaron en llegar. Varios usuarios denunciaron que el soporte de la compañía ofreció únicamente "frases vacías" en lugar de soluciones reales ante una situación potencialmente peligrosa.

Vídeos virales y dudas sobre la seguridad

Las imágenes del incidente no tardaron en circular en redes sociales chinas. En uno de los vídeos más compartidos, un pasajero intenta sin éxito contactar con la empresa desde la pantalla del vehículo mientras lanza una pregunta que resume el desconcierto general: "Apollo Go, ¿estás paralizado?".

Aunque las autoridades no han especificado el número exacto de coches afectados, Baidu cuenta con más de 500 robotaxis operando en Wuhan, una de las ciudades donde más ha avanzado la implantación de este tipo de tecnología.

No es, además, el primer incidente. El pasado diciembre, otra ciudad china suspendió temporalmente este servicio después de que un vehículo autónomo atropellara a dos peatones, que acabaron en cuidados intensivos.

El futuro, en entredicho

El fallo llega en un momento clave para Baidu, que está acelerando su expansión global. Solo en el último trimestre de 2025, la compañía realizó más de 3,4 millones de trayectos sin conductor, un crecimiento de más del 200% respecto al año anterior.

Además, la tecnológica ha firmado acuerdos con plataformas como Uber y Lyft para llevar sus robotaxis fuera de China.

Sin embargo, incidentes como el de Wuhan reabren el debate sobre hasta qué punto esta tecnología está preparada para convivir con el tráfico real. Porque cuando el sistema falla, el problema no es solo técnico: es humano.

Y esta vez, el futuro se quedó parado en mitad de la carretera.