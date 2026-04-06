Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Más de 100 taxis autónomos se detienen de golpe en Wuhan en plena autovía y dejan a sus pasajeros atrapados en el carril central con el tráfico pasando a ambos lados
Tecnología
Tecnología

Más de 100 taxis autónomos se detienen de golpe en Wuhan en plena autovía y dejan a sus pasajeros atrapados en el carril central con el tráfico pasando a ambos lados

Un fallo del sistema paraliza decenas de robotaxis de Baidu durante horas y desata el pánico entre usuarios que denuncian respuestas "inútiles" del servicio de atención.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un taxi autónomo circula por Wuhan
Un taxi autónomo circula por WuhanVCG via Getty Images

Lo que prometía ser el futuro del transporte acabó convirtiéndose en una escena de auténtico caos. Decenas -y según algunos usuarios, más de un centenar- de taxis autónomos quedaron completamente bloqueados en mitad de la carretera en Wuhan (China), dejando a sus pasajeros atrapados en carriles centrales mientras el tráfico seguía circulando a ambos lados.

Todo ocurrió la noche del martes, cuando las autoridades locales empezaron a recibir llamadas "una tras otra" de usuarios que viajaban en vehículos sin conductor del servicio Apollo Go, operado por el gigante tecnológico Baidu. El problema: los coches simplemente dejaron de moverse.

Parados en plena autovía y sin respuesta

"Varios coches de Apollo Go se detuvieron en mitad de la carretera, incapaces de moverse", confirmaron las autoridades tras investigar el incidente, que atribuyen a un "fallo del sistema".

Algunos de los testimonios de los pasajeros reflejan el nivel de angustia vivido. Un usuario contó en redes sociales que su robotaxi se quedó detenido en una autovía elevada durante más de 90 minutos, rodeado de camiones y sin poder salir del vehículo.

"Intenté contactar con atención al cliente, pero no respondían. Cuando lo hicieron, solo repetían que habían enviado a alguien", relató. Finalmente, la aplicación canceló el trayecto, dejándole literalmente tirado en mitad de la carretera.

Las críticas no tardaron en llegar. Varios usuarios denunciaron que el soporte de la compañía ofreció únicamente "frases vacías" en lugar de soluciones reales ante una situación potencialmente peligrosa.

Vídeos virales y dudas sobre la seguridad

Las imágenes del incidente no tardaron en circular en redes sociales chinas. En uno de los vídeos más compartidos, un pasajero intenta sin éxito contactar con la empresa desde la pantalla del vehículo mientras lanza una pregunta que resume el desconcierto general: "Apollo Go, ¿estás paralizado?".

Aunque las autoridades no han especificado el número exacto de coches afectados, Baidu cuenta con más de 500 robotaxis operando en Wuhan, una de las ciudades donde más ha avanzado la implantación de este tipo de tecnología.

No es, además, el primer incidente. El pasado diciembre, otra ciudad china suspendió temporalmente este servicio después de que un vehículo autónomo atropellara a dos peatones, que acabaron en cuidados intensivos.

El futuro, en entredicho

El fallo llega en un momento clave para Baidu, que está acelerando su expansión global. Solo en el último trimestre de 2025, la compañía realizó más de 3,4 millones de trayectos sin conductor, un crecimiento de más del 200% respecto al año anterior.

Además, la tecnológica ha firmado acuerdos con plataformas como Uber y Lyft para llevar sus robotaxis fuera de China.

Sin embargo, incidentes como el de Wuhan reabren el debate sobre hasta qué punto esta tecnología está preparada para convivir con el tráfico real. Porque cuando el sistema falla, el problema no es solo técnico: es humano.

Y esta vez, el futuro se quedó parado en mitad de la carretera.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Tecnología

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos