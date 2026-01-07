Afirman que el 65% de los niños que han empezado la primaria este año trabajarán en profesiones que aún no se han inventado

Ante el ritmo vertiginoso de los avances tecnológicos, cada año surgen nuevas profesiones que hasta hace poco resultaban impensables. La transformación del mercado laboral es tan acelerada que no solo redefine los empleos existentes, sino que crea otros completamente nuevos. Por ello, expertos internacionales advierten de que muchos de los niños que hoy comienzan su escolarización acabarán trabajando en ocupaciones que todavía no existen.

Un informe vinculado al Día Mundial del Futuro 2025 sostiene que el 65% de los alumnos que se incorporan este año a la educación primaria acabarán desarrollando empleos que todavía no se han inventado. La cifra, difundida por la Oficina de Enlace Única, el mecanismo regional que apoya la innovación y el emprendimiento en la Región de Macedonia Central, fue presentada como parte de las conclusiones del evento internacional organizado por la UNESCO.

El diagnóstico subraya una doble transformación: por un lado, la aparición acelerada de nuevos roles laborales y, por otro, la creciente demanda de habilidades humanas que las máquinas no replican con facilidad. Entre las competencias que el informe Future of Jobs 2025 señala como estratégicas figuran la empatía, la creatividad y la capacidad de comunicación; además, se destaca el auge de habilidades de autogestión y de aprendizaje activo orientado a la resolución práctica de problemas.

De cara al futuro

El documento recoge además datos preocupantes sobre percepción y preparación: uno de cada tres jóvenes declara sentirse desprevenido ante la incertidumbre del mercado laboral. De la misma forma, el 80% de las empresas prioriza, junto a conocimientos técnicos, destrezas para la vida como la creatividad y la resolución de problemas. Según los organizadores, este escenario exige políticas públicas y estrategias educativas que incorporen la anticipación y la formación práctica desde etapas tempranas.

En la Región de Macedonia Central, la respuesta ha sido impulsar alianzas internacionales, redes de investigación y plataformas de vigilancia estratégica. Entre las iniciativas activas figura la plataforma interactiva Horizon Scanning, que analiza y difunde tendencias tecnológicas y de mercado que pueden afectar a empresas y trabajadores de la región. Los responsables regionales defienden que las redes y los canales de inversión no son un fin en sí mismos, sino herramientas para convertir ideas en proyectos medibles y sostenibles.

Como ejemplo práctico de ese enfoque, las autoridades y organizaciones locales señalan la celebración del Techstars Startup Weekend en Tesalónica, un evento de 54 horas que reunió a alrededor de 160 participantes y sirvió como acelerador de aprendizaje activo, mentoría y creación de equipos. Los organizadores subrayan la necesidad de que iniciativas nacidas en fines de semana intensivos puedan convertirse en empresas viables que atraigan y retengan talento, especialmente de la Generación Z.

La advertencia final del comunicado de la Oficina de Enlace Única es clara: la ventana de oportunidad para acompañar a la próxima generación sigue abierta, pero requiere pasar de la planificación a la ejecución con compromisos concretos y acciones sostenidas en el tiempo, para que las promesas de innovación se traduzcan en empleos reales y en condiciones laborales sólidas.