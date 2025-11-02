Agus, sobre ir a trabajar en limpieza en Noruega: "En el mes más fuerte llegué a ganar 2.774 euros y ni siquiera trabajé todas las horas"

Agus Colabo, con más de 1.000 suscriptores en YouTube, se dedica a crear contenido sobre algunas de las costumbres que hay en Noruega y qué situaciones laborales se suele vivir allí.

Decidió mudarse al país nórdico y ha contado su experiencia al trabajar en limpieza en Noruega. "En el mes más fuerte llegué a ganar 2.774 euros y ni siquiera trabajé todas las horas", ha contado.

Siempre surgen dudas de aquellas personas que quieren trabajar en otro país y buscar suerte. En ocasiones, hay una barrera importante: el idioma. Aquellos que no saben nada de la lengua local, lo tienen bastante más complicado para poder conseguir un buen puesto de trabajo y hacer una vida normal y social. Algo que no le ha ocurrido, al menos desde el principio, al creador de contenido que reside en Noruega.

El joven ha querido responder a la gran pregunta que se hacen muchos: "¿Vale la pena trabajar en limpieza en Noruega?". "Para aquellos que no lo saben, cuando llegué a Noruega, mi primer trabajo fue en limpieza", ha comenzado detallando el protagonista.

"La pregunta es, ¿se puede ahorrar y vivir, básicamente, trabajando de limpieza? La respuesta es 'sí' y no solo eso. Yo ganaba mucho más de lo que estoy ganando en mi trabajo actual, pero era agotador", ha revelado.

La respuesta que él da a esa pregunta es que "sí se puede vivir trabajando de limpieza". "No sólo puedes vivir, sino que aparte puedes ahorrar mucho dinero. En mi mejor mes, llegué ahorrar hasta 1.500 dólares (unos 1.293 euros)", ha expuesto.

"Dato no menor. Mi jefa hablaba español. Entonces, yo no necesitaba hablar ni noruego ni inglés. Por eso siempre que me preguntan, con español también puedes emigrar a Noruega. Obviamente, es un poco más difícil, pero no imposible", ha defendido.