Alarma en un país de Europa por la llegada de mosquitos por primera vez en su historia: "La última fortaleza ha caído"

Hay un país de Europa que hasta ahora nunca había detectado en su territorio la presencia de los mosquitos. Pero decimos hasta ahora, porque esa situación ha llegado a su fin.

Se trata de Islandia. El grupo de Facebook 'Insectos en Islandia' ha dado a conocer el descubrimiento de tres mosquitos este mes de octubre. Es la primera vez que hallan insectos en toda la historia de la isla.

A través de redes sociales, el aficionado Björn Hjaltason, que divisó el 16 de octubre en el municipio de Kjós (sur) lo que parecía a primera vista "una mosca de un aspecto extraño", según informó este lunes la televisión pública RUV.

Y es que no ha sido el único avistamiento. Cuando parecía que sólo había uno, se dio cuenta de que había otros dos insectos. Algo que no dudó en capturar para entregarlos al Instituto de Historia Natural de Islandia para confirmar lo que se temía: hay mosquitos en Islandia.

Matthías Alfredsson, del Instituto de Historia Natural, ha explicado a la cadena pública que la especie es la culiseta annulata, capaz de resistir a las bajas temperaturas y avisan de que lo más posible es que se instalará en todo el país.

Aunque puede parecer algo normal, no lo es ni mucho menos. De hecho, este descubrimiento supone un paso más en los efectos causados por el cambio climático. De hecho, los científicos ya habían apuntado con anterioridad de que era cuestión de tiempo que los mosquitos empezaran a llegar a Islandia.

Los expertos apuntan a que precisamente las altas temperaturas de los otoños y las primaveras hacen que los mosquitos puedan desplazarse con mayor amplitud, alcanzando lugares a los que no habían llegado nunca. Eso tiene que ver con las dificultades para que el agua en algunas zonas de la isla se pueda congelar por el calor.