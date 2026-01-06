Aleix, arquitecto, sobre la situación inmobiliaria en España: "Miras 20 reseñas para una lavadora, pero te juegas tus ahorros en un piso tras verlo 20 minutos"

Comprar casa en las grandes ciudades españolas se ha convertido en un deporte de riesgo. La falta de oferta y la altísima demanda obligan a los compradores a decidir en cuestión de minutos si quieren hipotecarse de por vida, por miedo a que otro se adelante, mientras los precios no paran de subir.

Esta prisa, sin embargo, es una trampa mortal. Así lo advierte el arquitecto Aleix del Campo en una entrevista para el podcast Spicy 4 Tuna. Del Campo, cofundador de la empresa de inspección técnica Hausum, ha puesto el dedo en la llaga sobre la irracionalidad del mercado actual.

La paradoja de la lavadora

Aleix además de ser arquitecto, es el fundador de Hausum, una empresa focalizada en "inspeccionar viviendas antes de que la gente las compre". En los informes técnicos que entregan a sus clientes detallan los desperfectos que identifican en una vivienda, según explica el propio Del Campo.

El arquitecto señala durante la entrevista una contradicción en el comportamiento como consumidores de los compradores de vivienda. "Hay gente que cuando va a hacer la visita a su vivienda, muchas veces la ve una vez; dos veces en grandes ciudades... o media vez porque tienes que ser superrápido para comprar y que nadie te la quite", explica. "Estas visitas pueden durar 20 minutos o media hora... y te gastas medio millón de euros, es fuerte", sentencia el arquitecto.

"Nuestra peor pesadilla, que es que la gente no conoce el servicio, porque al final es un servicio muy lógico. ¿Te quieres comprar un coche?, Pues vas al mecánico de confianza, ¿te quieres comprar una lavadora? Miras 30 reseñas, 20 opiniones, lo que sea", razona el entrevistado.

Del Campo compara la adquisición de una vivienda con la de un coche de segunda mano. Si nadie (o casi nadie) lo compra sin llevarlo a su taller o mecánico de confianza, ¿por qué se compran casas sin una revisión técnica a fondo?

" ¿Quién te aconseja la compra de una vivienda? Pues un agente inmobiliario, ¿el agente tiene conocimientos técnicos? Yo creo que la gran mayoría no", sentencia.

Su propuesta es clara: antes de firmar nada, es vital realizar una inspección técnica que detecte las "vergüenzas" del inmueble. Porque descubrir una grieta estructural o una instalación eléctrica podrida duele mucho más que equivocarse con el modelo de la lavadora.