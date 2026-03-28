Alejandro Fernández, fundador de La Fresería: "España produce una fresa impresionante, pero desgraciadamente la gente no la prueba: la de mejor categoría se exporta toda al extranjero"

España es una potencia agrícola reconocida internacionalmente, llegando a ser conocida popularmente como "la huerta de Europa", con productos que destacan por su calidad en mercados de todo el mundo.

Sin embargo, esa excelencia no siempre llega al consumidor nacional. Desde las naranjas valencianas hasta las fresas, una parte importante de la producción nacional de mayor calidad se exporta fuera, dejando en el mercado interno versiones más económicas o de menor calidad. Una dinámica que, aunque es habitual en el sector, empieza a generar cada vez más debate.

Uno de los que ha puesto el foco en esta realidad es Alejandro Fernández, creador de La Fresería, una empresa basada en vender fresas con chocolate y diferentes toppings que en apenas tres años ha superado los 40 locales en España, Francia y Portugal.

Más allá de su crecimiento, el discurso de Fernández gira en torno a una idea contundente: el problema no es la falta de producto, a quién se vende. "España produce una fresa impresionante, pero desgraciadamente la gente no la prueba", afirma. Y explica el motivo sin rodeos: "La fresa buena, la de categoría 1, se exporta al extranjero".

"El español medio no ha probado jamás esa fresa"

Según Fernández, esta situación genera una desconexión total entre lo que se cultiva y lo que se consume en España. "Los españoles no estamos consumiendo nuestras propias fresas", asegura.

"Eso es lo que realmente más me alucinó en su momento, el saber que España produce la fresa de mayor calidad del mundo casi, solamente superado en algún momento por Japón, y que el español medio no haya probado jamás esa fresa porque todos los kilos que se producen de categoría 1 salen al extranjero", censura el dueño de La Fresería.

La consecuencia es visible en el día a día: "Las mejores fresas no se quedan en los supermercados ni en las fruterías. Todo se queda fuera de España. ¿Qué nos comemos cuando vamos al supermercado? La fresa que sobra, la que no quieren fuera".

Y es que, pese a la gran capacidad productiva de España, la mayor parte del producto premium se queda en el mercado nacional. "No me canso de decir que realmente España produce una fresa impresionante, pero desgraciadamente la gente no la prueba. Todos los kilos de categoría 1 salen fuera", critica el emprendedor.

El descubrimiento que le dejó impactado

Fernández reconoce que no fue consciente de esta situación hasta que su empresa empezó a crecer. "No nos dimos cuenta hasta que llegó un momento en el que era tanto el volumen de gente que teníamos en la calle esperando que necesitábamos kilos y kilos de fresa cada día", explica.

Fue entonces cuando surgieron los problemas: "Nos decían los proveedores que no había. Y yo pensaba: '¿Cómo que no hay?". La respuesta le sorprendió: "No, es que no hay, porque la fresa buena, la que tú quieres, la de categoría 1, se exporta al extranjero".

"Fue lo que más nos costó entender y conseguir, es una lucha que nosotros llevamos haciendo durante tres años, de decir: 'Oye, perfecto que el resto se vaya afuera, pero La Fresería solamente se va a servir categoría 1", explica Fernández.

"Perdona, dame mis kilos, por favor. En plan, como sea, no te lo lleves a Alemania, ni a Australia, ni a ningún lugar del planeta. ¡Que se quede en España, que se quede en La Fresería!", reivindica el empresario.

Rompiendo mitos sobre la fresa

Otro de los puntos que Fernández aclara es el de la temporalidad. "Existe una falsa creencia de que la fresa no tiene temporada todo el año", comenta, queriendo desmentir el mito de que en España solamente hay fresa de calidad durante la temporada estival.

Así, el empresario asegura que en España se produce esta apreciada fruta de forma continua en distintas regiones. El problema, insiste, no es la disponibilidad, sino el destino de esa producción.

"En realidad todo el tiempo en España se cultiva fresa. Primero proviene de Huelva, luego de Segovia, Granada, Asturias… Tenemos grandes productores de fresa durante todo el año", asegura Fernández.

"Es muy importante incidir en ello porque al final la gente piensa que cuando para ellos, en su cabeza, no es temporada, la fresa viene de, no sé, de invernaderos o viene creada genéticamente… pero no. La fresa en España es 100% de temporada durante todo el año", expone el emprendedor.