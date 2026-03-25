Alerta activada por un incendio en una empresa de baterías de litio en Granollers

Protección Civil de la Generalitat ha activado esta mañana el Plan Especial de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat), en fase de alerta, por el incendio que afecta a unos contenedores de baterías de litio en una empresa del polígono Coll de la Manya de Granollers (Barcelona).

Por el momento, no constan personas heridas por este incendio, ha precisado Protección Civil de la Generalitat. Los Bomberos de la Generalitat han enviado hasta el lugar del siniestro siete dotaciones, entre ellas la unidad Grupo de Intervención en Riesgos Tecnológicos (GRIT) para evaluar y determinar las maniobras adecuadas en la extinción de este incendio.

Los Bomberos están monitorizando los contenedores afectados y evitando la propagación del fuego a otros elementos. Los servicios de seguridad del polígono han llamado al teléfono de emergencias 112 a las 05:03 horas informado de que se había producido un incendio en la empresa A3 Aprovechamiento Asesoramiento Ambiental SL.

Dos contenedores en el exterior de las instalaciones: 30 toneladas

Tras realizar comprobaciones, se ha descubierto que quemaban baterías de litio almacenadas en dos contenedores en el exterior de la instalación. Se calcula que existen 30 toneladas de material afectadas.

La Policía Local de Granollers ha cerrado los accesos al polígono por precaución, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, Sistema de Emergencias Médicas y Mossos d'Esquadra.

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) está en contacto con la técnica de Protección Civil de Granollers y la Policía Local para realizar el seguimiento del incidente.