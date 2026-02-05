Anna Bosch sale de la Seguridad Social para comprobar su prejubilación y destaca lo que pasa con el sistema de pensiones

La periodista Anna Bosch, una de las corresponsales internacionales más prestigiosas de España, ha publicado un vídeo en sus redes sociales hablando sobre las pensiones y el gran debate que lleva años llevándose a cabo en el país.

Lo ha hecho después de salir de una oficina de la Seguridad Social para comprobar cómo no su jubilación, sino la PREjubilación, una palabra que ha destacado para hacer, justo después, una reflexión sobre el sistema de pensiones, dando su visión y lo que le puede llegar a "molestar".

"Salgo de una oficina de la Seguridad Social apara ver cómo pinta mi prejubilación, porque en esto yo estoy en medio del bocadillo de ese enfrentamiento generacional que se está produciendo respecto al sistema de pensiones", ha expresado al principio del vídeo publicado en sus redes sociales (@seniorabosch)

Bajo su punto de vista, ella cree que los que son más jóvenes que ella le tienen "manía": "Veis lo de prejubilarse e incluso lo de jubilarse y tener una pensión como algo que tal vez va a quedar fuera de vuestras posibilidades".

Lo que le molesta a Bosch de las pensiones

La periodista Bosch entiende la molestia porque a ella le pasa exactamente lo mismo: "Yo os entiendo, porque a mi vez yo le tengo mucha bronca, como dicen los argentinos, a la gente mayor que yo, que se ha podido jubilar con menos años cotizados de los que yo ya llevo... Y cobrando una pensión mayor de lo que será la mía".

"Os entiendo perfectamente", recalca justo después. Por lo que ella conoce actualmente, se encuentra en el grupo de "damnificados por el último cambio de la ley que penaliza cada vez más a quienes pretendemos prejubilarnos y premia o incentiva que la gente prolongue la vida laboral más allá de los 65".

Define el sistema de pensiones como uno que "trae de cabeza a los economistas y que da para no solo el enfrentamiento generacional, también mucho enfrentamiento ideológico y político".

La estimación mensual de las pensiones

Tras separar en dos la conocida como Ley ómnibus, la subida de las pensiones contributivas será de un 2,7% y entre el 7% y 11,4% en el resto. Teniendo en cuenta los datos que ofrece la Seguridad Social y con la revalorización, esta sería una estimación de las pensiones: