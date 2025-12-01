Álvaro Fernández, farmacéutico: "El 99% de los zapatos analizados tienen materia fecal. Si se anda con ellos por casa, se esparce"

Cuando entras en tu casa o en la de algún familiar o amigo, ¿tú te quitas los zapatos o te los dejas puestos? En España no es muy común que alguien se descalce cuando accede a una vivienda tras pasar todo el día en la calle. Sin embargo, en otros países es una costumbre y hasta incluso una obligación.

Por ejemplo, entrar a una casa en Japón y no descalzarse es una falta de respeto. La tradición marca que cada persona tiene que quitarse los zapatos en el denominado "genkan" (la entrada). Lo mismo ocurre en China, India, Rusia, Finlandia, Turquía, Alemania, China, Indonesia, Arabia Saudí o la mayoría de países nórdicos, entre otros lugares. En algunos de ellos es por respeto. En otras ocasiones, por comodidad o incluso espiritualidad.

Lejos del motivo que pueda haber detrás de esta costumbre, lo cierto es que entrar en casa con las zapatillas que usamos para ir por la calle puede tener un efecto dañino para la limpieza de nuestro hogar. Álvaro Fernández, un farmacéutico con más de 763.000 seguidores en Facebook, ha advertido de que, según un estudio, el 99% de los zapatos que se analizan dan positivo en materia fecal. "O sea, que casi todos tienen caca", ha dicho.

"Si paseas con ellos por la casa, esparces esa caca y las bacterias que tiene esa materia fecal. Por no hablar de otros cuantos virus, bacterias y hongos que también están fuera y que no los quieres en tu hogar. Así que es mejor que te descalces al llegar", ha asegurado a sus seguidores.

En efecto, un estudio de 2008 encontró un promedio de 421.000 bacterias en el exterior de los zapatos analizados y 2.887 en su interior. Aunque la mayoría no representan un riesgo elevado si no hay contacto directo, la exposición se multiplica en suelos donde juegan niños o donde comen o descansan mascotas.

Una opinión que comparte el doctor Jonathan Sexton, director del laboratorio del Centro de Medioambiente, Ciencias de la Exposición y Evaluación de Riesgos de la Universidad de Arizona, en declaraciones a la BBC. “La población en general no interactúa con el suelo tanto como se pudiese pensar. No es que nos echemos a rodar en el piso o comamos en él. Eso nos sitúa en un riesgo menor. Aunque sí es importante quitarse los zapatos si hay bebés que están gateando y metiéndose en la boca lo que encuentran a su paso", advierte.

Así que, a partir de ahora, no te olvides de quitarte los zapatos cada vez que entras en casa. Además, no te preocupes si crees que andar descalzo por la casa puede favorecer que cojamos un resfriado o una gripe. El propio Álvaro sentencia que andar descalzo no resfría porque los virus no entran por los pies.

Quién es Álvaro Fernández

Álvaro Fernández es licenciado en Farmacia con 16 años de experiencia profesional, donde 14 han sido desarrollados en el sector Farmacéutico como Responsable de la Gestión de una oficina de Farmacia y Parafarmacia. Durante un tiempo, su trayectoria profesional dio un salto temporal al sector Financiero uniéndose al Departamento Comercial de una empresa dedicada a la gestión del patrimonio.

Posteriormente, creó los perfiles en redes sociales @farmaceuticofernandez y @farmasexologofernandez desde los que se dedica a la divulgación sanitaria y que le ha llevado a participar en diferentes eventos, dando conferencias divulgativas y formativas, y a ser colaborador en programas de televisión como Saber Vivir, Juntos o TardeAr.