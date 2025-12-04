Patrick, ingeniero, sobre la calefacción: "Los valores de eficiencia se aplican en condiciones de laboratorio, no en condiciones reales de funcionamiento"

En pleno mes de diciembre, en muchas casas españolas se ha comenzado a utilizar ya de manera recurrente la calefacción para poder hacer frente a la bajada de la temperatura en el hogar.

No obstante, quienes utilicen para calentar su casa una bomba de calor, deben tener cuidado con las especificaciones técnicas de las que informa el fabricante, ya que podría no ajustarse de forma fiel a la realidad y derivar en un incremento inesperado de la factura eléctrica.

Es lo que asegura el ingeniero Patrick Sauter, quien en el canal de YouTube Ingenieurskunst ha alertado de que el contexto en el que se hacen las pruebas de eficiencia de las bombas de calor no replica al de las viviendas.

El experto ha explicado que, por ejemplo, una bomba de calor que cuenta con un SCOP de 5,5 se traduce en que "un kilovatio hora de electricidad genera cinco kilovatios hora y medio de calor".

Sin embargo, ese valor se halla "en condiciones de laboratorio estrictamente definidas" en las que no existe la variabilidad de temperatura ambiental y otros factores que sí que se dan en el día a día.

En concreto, Patrick Sauter ha avisado a quienes adquieren una bomba de calor y confían al 100% en las especificaciones técnicas aportadas por el fabricante de que los valores aportados "son válidos en condiciones de laboratorio, no en condiciones reales de funcionamiento".

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Chip, el ingeniero ha destacado en el vídeo que el índice de rendimiento anual es un concepto que se ajusta mucho más al rendimiento que puede dar la bomba de calor que el SCOP.

En ese sentido, Sauter ha precisado que el índice de rendimiento anual informa al comprador del consumo real a lo largo de un año y "casi siempre es inferior al SCOP", es decir, al rendimiento anual normalizado obtenido en el laboratorio.