"Tenemos que dejar de pensar que la única forma de crear vivienda es construir desde cero sobre suelo nuevo"

Encontrar piso en España, ya sea para comprar o alquilar, se ha convertido en una tarea sumamente retadora. La escasez de vivienda en el mercado parte por un desbalance entre la oferta y la demanda, hay muchas personas en búsqueda de piso y pocas viviendas disponibles, como consecuencia los precios se han ido por las nubes.

En el marco de un desayuno informativo, Enrique Ramírez, gerente general de Pladur, ha profundizado al respecto de dicho tema tratando desde el punto de vista de la sostenibilidad, accesibilidad y seguridad.

Ramírez explica que dicho desequilibrio se origina por la falta de espacio para la construcción de edificios. No hay suelo y cada vez las grandes ciudades albergan a más personas. El Foro Económico Mundial ha publicado en el 2023 que en el 2021 51% de la población humana a nivel global vive en grandes ciudades, esta misma organización asegura que dicho porcentaje incrementará hasta un 68% en el 2050.

Aterrizando la situación a España, según el Instituto Nacional de Estadística, el país aumentó su población por medio millón de habitantes a lo largo del 2024. Ramírez ha explicado que deben construirse 200.000 viviendas al año para dar abasto con toda la población nacional. La falta de pisos es evidente, el año pasado se han edificado un aproximado de 125.000 domicilios.

La alternativa a la limitación del suelo



El gerente afirma que hay una solución frente a la precariedad de superficie, se trata de la extensión vertical, un modelo de edificación el cual consiste en crecer los edificios hacia arriba en vez de expandirse horizontalmente, evitando la ocupación de más suelo.

Ramírez enfatiza que idealmente esta extensión se haga en pladur, un sistema de construcción formado por placas de yeso laminado, todo se monta en seco sin cargas pesadas. De esta manera se realiza la obra de una manera mucho más eficiente, ya que una planta de pladur pesa hasta 70-80% menos que una tradicional de ladrillo y hormigón, finalizando la misma en un lapso de semanas, no meses.

El yeso, el mejor amigo del medioambiente

Según ha indicado el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) el 41% del consumo energético en España viene de la vivienda. El pladur como técnica de construcción puede ayudar a diminuir dicha estadística, ya que su materia prima, el yeso, es un material reciclable de manera infinita, creando una economía circular en la cual los residuos vuelven a ser placas. Sin lugar a dudas, la descarbonización de la vivienda pasa por el yeso.

De hecho, España tiene un panorama muy alentador de cara la edificación alternativa porque es el mayor productor de yeso en Europa y el cuatro en el mundo, cada año se extraen 10 millones de toneladas, según la Asociación Técnica y Empresarial de Yeso (ATEDY).

Se debe construir y rehabilitar masivamente, como declara Ramírez: “Tenemos que dejar de pensar que la única forma de crear vivienda es construir desde cero sobre suelo nuevo. Hoy existen soluciones técnicas que nos permiten crecer en altura, rehabilitar con eficiencia y reducir tiempos y costes gracias a la industrialización".