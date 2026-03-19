Albares pide a EEUU e Israel que se "den cuenta" de que la guerra en Irán está "fuera de control"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido entrevistado por la cadena británica BBC, donde ha querido advertir de que la guerra en Irán está provocando una completa desestabilización de Oriente Próximo.

El socialista ha sido preguntado por las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el ataque al campo de gas qatarí South Pars, uno de los más importantes a nivel mundial, el cual supuestamente desconocía EEUU.

Según Albares, aunque entiende que "Israel y Estados Unidos tienen diferentes objetivos en la guerra", es importante que ambos se "den cuenta" de que la guerra en Irán está "fuera de control". "No vemos muy claro cuánto puede durar ni cuáles son los objetivos de esta guerra, que está poniendo en peligro la vida de millones de personas", ha señalado.

Uno de los puntos que ha destacado el español durante su conversación con la cadena británica ha sido el coste humanitario de estas guerras, provocando "catástrofes humanitarias" y un millón de desplazados, así como un aumento "vertiginoso" de los costes energéticos. "Es una verdadera vergüenza", ha criticado.

Para el de Exteriores la única solución a este conflicto pasa por una mesa de negociación, por el respeto del Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, no por una via militar. "La seguridad nunca llega solo a través de fuerza militar", ha destacado.

Respecto a las críticas del mandatario estadounidense, el socialista ha defendido que el país "es aliado natural e histórico de Europa" y que España mantiene "una relación comercial muy sólida". "Trabajamos para que esta relación siga siendo tan sólida como siempre y mutuamente beneficiosa para España, Europa y también para Estados Unidos", ha agregado.

Finalmente, según sus palabras, "el momento" de que Europa de un paso al frente en su soberanía, económica y comercial, pero también en materia de seguridad. Y es que, según ha señalado el ministro, España debe tener "una mejor integración de las industrias de defensa" de Europa y la creación de un ejército europeo para crear una "fuerza de respuesta rápida para garantizar nuestra propia disuasión".