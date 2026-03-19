Hipotecas en 2026: qué pueden esperar quienes están pensando en comprar una vivienda

Hablar de hipotecas en 2026 es hablar de un mercado mucho menos tensionado que en los momentos más duros de los últimos años, pero todavía lejos de un escenario de euforia, sobre todo con los recientes acontecimientos. Para quienes están pensando en comprar vivienda, cambiar de banco o renegociar condiciones, la gran pregunta sigue siendo la misma: qué puede pasar con las hipotecas en los próximos meses y si conviene esperar o tomar decisiones ya.

La respuesta, según explican los expertos de Finansal, pasa por evitar los titulares simplistas. El mercado hipotecario español ha entrado en una fase de mayor estabilidad, pero eso no significa que todas las hipotecas vayan a abaratarse de forma automática ni que todas las entidades están ofreciendo las mismas oportunidades.

Un 2026 más estable, pero no idéntico para todos

El contexto actual está marcado por una relativa calma en comparación con los años anteriores. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus tipos oficiales en su reunión de febrero, situando la facilidad de depósito en el 2,00%, la de financiación principal en el 2,15% y la marginal en el 2,40%. Ese movimiento ha reforzado la idea de que 2026 puede ser un año de ajustes graduales más que de giros bruscos.

En paralelo, el euríbor a 12 meses se ha movido en el arranque de marzo alrededor del 2,3%, una referencia que sigue siendo clave para las hipotecas variables y para medir el pulso del mercado. No es un nivel especialmente bajo en términos históricos recientes, pero sí bastante más contenido que en las fases de mayor tensión monetaria.

Para Finansal, este entorno obliga a hacer una lectura realista: un mercado más estable no implica que todo el mundo vaya a conseguir una hipoteca mejor, sino que las diferencias entre perfiles vuelven a ser decisivas. Ingresos, ahorro, estabilidad laboral, nivel de endeudamiento y capacidad de negociación pesan más que nunca.

¿Qué factores van a influir en las hipotecas este año?

El precio final de una hipoteca no depende únicamente del euríbor. También influyen la política monetaria del BCE, el coste de financiación de los bancos, la competencia comercial entre entidades y el perfil concreto del cliente. Por eso, en 2026 conviven varios elementos al mismo tiempo: estabilidad en los tipos oficiales, ofertas selectivas por parte de las entidades y una estrategia cada vez más segmentada en función del riesgo.

Según los expertos de Finansal, esta combinación hace que muchas ofertas que parecen atractivas en un comparador solo lo sean sobre el papel. La diferencia entre una hipoteca razonable y una realmente competitiva suele estar en la letra pequeña: bonificaciones, vinculaciones, comisiones o margen de maniobra para amortizar.

¿Van a bajar las hipotecas en 2026?

La previsión más razonable es que el mercado se mueva con moderación. Puede haber mejoras puntuales, especialmente en campañas concretas o en perfiles con alta solvencia, pero no parece el tipo de año en el que vaya a producirse una caída generalizada y rápida del coste hipotecario.

En las hipotecas variables, la evolución del euríbor seguirá marcando buena parte del comportamiento. Si el índice se mantiene en una senda lateral o corrige levemente, el alivio para algunas revisiones podría existir, aunque de forma limitada. En este tipo de producto, pequeñas variaciones del índice no siempre se traducen en cambios drásticos en la cuota.

En las hipotecas fijas, en cambio, el comportamiento suele ser menos automático. Aquí cuentan mucho más la estrategia de captación del banco y el interés comercial de cada entidad por atraer determinados perfiles. Eso significa que pueden aparecer buenas oportunidades en hipotecas fijas incluso sin una bajada intensa del euríbor.

Las hipotecas mixtas, por su parte, siguen ganando espacio como opción intermedia para quienes quieren combinar una primera etapa de mayor previsibilidad con una parte variable posterior. Su atractivo dependerá, sobre todo, de cómo se configure ese tramo inicial y de la capacidad del cliente para asumir el riesgo futuro.

El mercado sigue activo, pero más exigente

La actividad hipotecaria en España sigue siendo significativa. El último cierre anual disponible del INE muestra más de 501.000 hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025, con un importe medio superior a 163.000 euros. Es una señal de que la demanda sigue viva, pero también de que la financiación continúa siendo una pieza central en las decisiones de compra.

Ahora bien, que el mercado siga activo no significa que resulte más fácil acceder a buenas condiciones. De hecho, una de las tendencias más visibles en 2026 es que los bancos premian más claramente a los perfiles sólidos. Para Finansal, esa segmentación explica por qué dos compradores con necesidades similares pueden recibir propuestas muy distintas en función de su solvencia y su capacidad de presentar una operación bien planteada.

¿Por qué no basta con mirar un ranking?

En un momento como el actual, buscar “las mejores hipotecas de 2026” puede servir como punto de partida, pero rara vez ofrece una respuesta suficiente. Muchas veces esos listados se construyen sobre condiciones bonificadas que no todos los clientes pueden cumplir y que, además, pueden encarecer el coste total del préstamo.

Los expertos de Finansal insisten en que la comparación útil no es solo entre tipos nominales. También hay que revisar la TAE, los productos vinculados, el coste anual de seguros o tarjetas, las comisiones y la flexibilidad futura del contrato. En otras palabras, una hipoteca aparentemente barata puede dejar de serlo cuando se analiza con más detalle.

¿Qué puede hacer quien esté pensando en firmar este año?

El principal consejo en 2026 no pasa por intentar adivinar el momento perfecto del mercado. Pasa por tomar decisiones con margen de seguridad. Si la compra de vivienda solo encaja en un escenario optimista, cualquier pequeño cambio en las condiciones puede convertir la operación en una fuente de tensión financiera.

Por eso, antes de firmar conviene responder a algunas preguntas básicas: qué cuota resulta realmente asumible, qué nivel de estabilidad se necesita, cuánto ahorro quedará después de la operación y hasta qué punto compensa priorizar una cuota más baja hoy frente a una mayor previsibilidad en el tiempo.

Desde esa lógica, Finansal defiende que la clave no está tanto en perseguir la hipoteca “más barata” del mercado como en encontrar la más adecuada para cada perfil. En un año de evolución moderada como este, la diferencia puede no estar en esperar una gran bajada, sino en negociar mejor y elegir con más criterio.

¿Qué esperar de aquí a final de año?

Todo apunta a que 2026 será un ejercicio de transición ordenada, sin movimientos extremos como los que marcaron otras etapas recientes. El BCE mantiene por ahora una posición prudente, el euríbor se mueve en niveles relativamente contenidos y los bancos siguen compitiendo, aunque de forma muy selectiva.

Ese escenario abre una conclusión bastante clara: más que un año para especular con grandes caídas, 2026 parece un año para analizar bien, comparar con rigor y decidir en función del perfil personal. En hipotecas, la diferencia entre una buena decisión y una mala no suele estar en acertar el mínimo exacto del mercado, sino en entender bien qué se firma y por qué.