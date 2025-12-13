Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adiós a las lavadoras de toda la vida: llega la sucesora que lava literalmente humanos y parece un avión de combate
Adiós a las lavadoras de toda la vida: llega la sucesora que lava literalmente humanos y parece un avión de combate

La máquina, desarrollada por la empresa tecnológica japonesa Science, con sede en Osaka, funciona literalmente como una lavadora para personas.

Daniel Cáceres Garriga
A primera vista parece un invento salido de una distopía futurista, pero su llegada al mercado es inminente y muy real. Se llama Mirai Human Washing Machine y promete revolucionar la higiene personal sustituyendo la ducha tradicional por una experiencia automatizada, sensorial y completamente envolvente. El medio italiano Il Fatto Quotidiano se ha hecho eco de este dispositivo, que combina tecnología avanzada, diseño extremo y un precio solo apto para unos pocos bolsillos.

La máquina, desarrollada por la empresa tecnológica japonesa Science, con sede en Osaka, funciona literalmente como una lavadora para personas. Mide alrededor de 2,3 metros de largo y permite lavar y secar el cuerpo entero en apenas 15 minutos. El usuario se introduce en una cápsula cerrada, se tumba y deja que el sistema haga el resto. Durante el proceso, el interior se llena parcialmente de agua caliente mientras una niebla fina y microburbujas se encargan de limpiar la piel sin fricción agresiva.

El funcionamiento está completamente monitorizado. Sensores integrados controlan constantes como la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca para garantizar la seguridad del usuario en todo momento. Además, la experiencia busca ser relajante y no solo funcional. En el interior de la cápsula se proyectan imágenes inmersivas y suena música suave, pensada para reducir el estrés y convertir el lavado en un momento casi terapéutico. La BBC la describió gráficamente como un dispositivo “a medio camino entre una cápsula futurista y un avión de combate”.

La Mirai Human Washing Machine no es un prototipo desconocido. Ya fue una de las grandes atracciones de la Expo Osaka 2025, celebrada entre abril y octubre, donde despertó una enorme curiosidad. Según datos recogidos durante el evento, más de 40.000 personas solicitaron probarla. Sin embargo, su producción será extremadamente limitada. Está previsto fabricar solo 50 unidades en esta primera fase.

El precio confirma su carácter exclusivo. Cada unidad cuesta unos 60 millones de yenes, lo que equivale aproximadamente a 355.000 euros. La primera ya ha sido adquirida por un hotel de lujo en Osaka, que planea ofrecer la experiencia como un servicio premium para sus clientes más exigentes. Junto a la exhibición oficial, prevista a partir del 25 de diciembre en la tienda insignia de Yamada Holdings en Tokio, se habilitará también un “rincón de experiencias” para mostrar su funcionamiento al público.

