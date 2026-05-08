Anne Koopmann, coach de liderazgo: "No todo conflicto es malo, los equipos lo necesitan para tener éxito y crecer"

La noticia saltó este jueves. El futbolista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni y su compañero en el club blanco —y uno de los capitanes— Federico Valverde protagonizaron a la finalización del entrenamiento un desencuentro que fue más allá de lo verbal.

Un forcejeo entre ambos en el vestuario acabó con Federico Valverde teniendo que acudir al hospital y siendo diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre 10 y 14 días.

Tras hacerse pública la noticia, el Real Madrid emitió un comunicado en el que anunció que, tras lo ocurrido, abriría "sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".

Este viernes, el club presidido por Florentino Pérez ha informado de que ha tomado la decisión de "imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

Además, en la nueva nota publicada por el Real Madrid este viernes se detallaba que ambos futbolistas han comparecido ante el instructor del expediente y "durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

Anne Koopmann: "Los equipos necesitan el conflicto para tener éxito y crecer"

Aunque la noticia sea a priori muy negativa para la imagen del Real Madrid y el propio comportamiento del vestuario, existen expertos en liderazgo que defienden que los conflictos dentro de los equipos (sin importar la actividad) pueden llegar a tener una parte positiva.

En un vídeo en su canal de YouTube, Anne Koopmann, coach de liderazgo, asegura que "no todo conflicto es malo, ya que los equipos necesitan el conflicto para tener éxito y crecer".

"Cuando pensamos en el conflicto, la mayoría de nosotros tenemos una sensación un poco negativa al respecto. No nos gusta la confrontación, nos resulta incómoda", ha reconocido Koopmann.

Sin embargo, la coach de liderazgo subraya que "el conflicto en sí no es necesariamente negativo; lo que importa es cómo lo afrontamos, cómo lo gestionamos y cómo interactuamos entre nosotros en situaciones de conflicto. Los conflictos en la vida son muy importantes para llegar a acuerdos y comprender las necesidades de todos".

La forma de solucionar el conflicto entre Tchouaméni y Valverde por parte del Real Madrid ha sido hablar con ellos y multarles con medio millón de euros a cada uno. ¿Habrá sido la decisión acertada? Solo el tiempo lo dirá…