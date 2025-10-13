Aparecen los cadáveres de una pareja de 41 y 48 años en una infravivienda de Coín (Málaga)

Los cadáveres de dos personas, al parecer una pareja, han sido hallados este pasado domingo en el interior de una infravivienda, en la zona de Arroyo de las Piedras, en el municipio malagueño de Coín.

El diario La Opinión de Málaga, que ha adelantado la información este lunes, apunta que los fallecidos tendrían 41 y 48 años y que la pareja tenía una niña de cuatro años.

El sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía recibió en la tarde de este pasado domingo, 12 de octubre, una llamada en torno a las 19 horas que alertaba del hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de "una casa de campo, una infravivienda" en la zona referida del municipio del Valle del Guadalhorce.

El 112 dio aviso a servicios sanitarios y a Guardia Civil que se desplazaron hasta el lugar, donde los servicios de emergencias solo pudieron decretar el fallecimiento de ambas personas, extremo este último que ha sido corroborado por la Guardia Civil.

Además, desde el instituto armado han señalado que se está a la espera de lo que pueda arrojar la autopsia de los cadáveres por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) para saber las causas de la muerte.