Arranca el titánico plan de 320.000 millones de euros y 16.800 kilómetros de este país europeo para renovar su red eléctrica

Alemania dobla la apuesta por la energía limpia. El país ha anunciado que pretende, para 2030, producir el 80% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Esto implicará también la modernización y extensión de líneas de alta tensión de unos 16.800 kilómetros, de los que 6000 kilómetros aún se encuentran en construcción.

"Anteriormente, las centrales nucleares, de gas y de carbón se encontraban cerca de centros urbanos e industriales. Hoy en día, los parques eólicos se encuentran en el norte, tanto marinos como terrestres, mientras que el consumo se concentra en el sur", señala Mathias Fischer, portavoz de TenneT, uno de los cuatro operadores de sistema de trasmisión, a una publicación local.

Para realizar el proyecto contarán con un presupuesto total de 320.000 millones de euros. El corazón del recorrido del sistema contará con cerca de 700 kilómetros de longitud, conectando las localidades de Brunsbüttel y Wilster, cerca del Mar del Norte, con Bergheinfeid en Baviera y Grossgartach en Baden-Wuttemberg.

El pasado mes de junio se completaron 7 kilómetros, mientras que otros 200 kilómetros se encontraban en construcción. El sistema cuenta con dos líneas de corriente continua de alta tensión (HVDC) de 2 GW, lo que se traduce en una potencia de 2.800 aerogeneradores.

Estaba previsto que entrase en funcionamiento en 2022. Sin embargo, debido a las trabas burocráticas y a la decisión del gobierno de enterrar los cables, alargó la construcción del proyecto, que finalmente celebró la puesta de la primera piedra hasta septiembre de 2023.

Dicha decisión administrativa no solo cambió el plan inicial, sino que además lo transformó en un proyecto aún más costoso y más difícil de realizar a nivel técnico. De hecho, se espera que los costes aumenten entre 30.000 y 40.000 millones de euros.

Y es que, al transitar por espacios agrícolas, la empresa desarrolladora debe pagar una compensación por las molestias y las pérdidas económicas que puedan suponer a estos sus obras. En total, la ruta atraviesa seis estados federados y se ha dividido en 15 tramos.