Una española que vive en Alemania cuenta qué es "lo más fuerte" de vivir en el país

Irte a vivir a otro país nunca es una tarea sencilla. Dejas atrás tus costumbres, a tus seres queridos, la gastronomía que conoces... Pero muchas veces emprender esta aventura también te enseña nuevas formas de funcionar de las que tomar nota.

La usuaria de TikToK @imarss8, una chica española que vive en Alemania, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando qué es "lo más fuerte" de vivir en ese país, algo que la ha dejado enormemente soprendida.

"Sinceramente la cosa más fuerte de Alemania es el Krank. ¿Qué es el Krank? La facilidad que tienes para ponerte mala. La baja médica. Creo que eso es lo que más sorprende cuando llegas a Alemania", ha explicado la usuaria.

"Que te levantas un día, que te duele la tripita, que pasas una mala noche. Tú llamas y dices, me encuentro mal. Y te quedas en casa, nadie te dice nada. Puedes estar tres días mala sin necesidad de ir al médico", ha asegurado la española.

"Pero es que si vas al médico, el médico te pregunta, ¿cuántos días queréis estar malas? Y tú en plan de, bueno, pues dame una semanita. Una semana y media y yo decirle, por favor, con cuatro días es suficiente", ha contado la inmigrante.

"Cuatro días a base de té, de menta poleo, con miel, a mí me es suficiente. Y te lo juro que es súper, súper fácil. Evidentemente no te influye nada en tu sueldo. Creo que hasta tres meses puedes estar baja, siguiendo, o sea, cobrando lo mismo. O sea, es o no es otra razón más para venirte para acá", ha asegurado la usuaria.