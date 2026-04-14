El producto de Mercadona que puedes hacer en la Air Friyer y que está triunfando: "Es como una tortilla de patata pero crujiente"

Muchos de los nuevos productos de Mercadona se acaban viralizando en redes sociales. Los consumidores están atentos a los artículos de alimentación que llegan a los lineales y no dudan en probarlos. La cadena de supermercados de Juan Roig suele tener buen ojo a la hora de renovar su catálogo.

Uno de sus éxitos más recientes son unas patatas que puedes preparar cómodamente en la Air Friyer. Sirven como acompañamiento para otras comidas y están triunfando porque son rápidas de preparar y muy crujientes.

Si utilizas a menudo la Air Friyer y quieres probar un nuevo producto, tienes la oportunidad de acudir a un establecimiento de Mercadona y comprar una bolsa de estas patatas. Las reconocerás fácilmente en la sección de congelados: son las patatas prefritas Crispy Pops que se comercializan bajo la marca Hacendado.

Las nuevas patatas de Mercadona que son un éxito

Estas patatas son ralladas con condimento, vienen prefritas y tienen forma de bola. Una de las claves de su éxito es su textura crujiente, que han destacado varios consumidores que ya las han comido.

Están pensadas para hacer en freidora de aire, pues en apenas 12 minutos las tendrás preparadas. Aunque también son aptas para freír en una sartén (te llevará alrededor de 7 minutos), para prepararlas en el horno (tardarás entre 12 y 15 minutos) o para hacerlas en una freidora (4 minutos). Puedes elegir la opción que más te convenga, aunque esta última quizás sea la menos saludable.

Las patatas prefritas Crispy Pops se venden en bolsas de 750 gramos y cuestan 2,30 euros. Su precio económico es otra de las claves que explican su éxito.

La mayoría de comentarios en la publicación de Novedades Mercadona son bastante positivos. Los clientes destacan aspectos como su textura o que resultan muy blandas por dentro. "Están buenísimas", "Yo las utilizo para dipear", "Súper crujientes y blanditas por dentro", "Es como una tortilla de patatas, pero crujiente", son algunas de las opiniones que puedes leer.

Estas patatas no son el único artículo de Mercadona que ha dado que hablar en los últimos días. La tableta de chocolate blanco con avellana o el helado de pistacho de marca Hacendado también se han convertido rápidamente en éxitos de la cadena. Si quieres probar alguna de estas novedades será mejor que acudas rápido a tu Mercadona más cercano, pues suelen agotarse con facilidad.