Adiós a desperdiciar el aguacate: la novedad de Mercadona que resuelve un problema en la cocina

El aguacate es un producto muy socorrido para mejorar tu alimentación. Muchas personas lo utilizan en sus tostadas para desayunar o merendar, y también es habitual que se use en ensaladas.

Lo normal en estos casos es que recurras al aguacate fresco, ya que recién cortado ofrece su mejor versión. Es más cremoso, el sabor no defrauda y el aspecto resulta apetecible.

Sin embargo, también presenta algunos problemas. El más típico tiene que ver con su conservación. Como sólo quieres usar una parte del aguacate, guardas el resto en el frigorífico y cuando quieres volver a usarlo no está en su mejor punto, e incluso es posible que tengas que tirarlo a la basura.

Teniendo en cuenta este inconveniente, Mercadona ha sacado a la venta un producto que te puede resultar especialmente cómodo si te apasiona el aguacate.

Se trata del aguacate en dados congelado de la marca Hacendado. Es un artículo que ha llamado la atención de los consumidores por sus ventajas y el precio económico al que se comercializa. Si eres de los que no quieres desperdiciar aguacate cada vez que lo consumes, échale un ojo a esta novedad.

Así es el aguacate congelado de Mercadona

El aguacate en dados viene listo para usar. Como está cortado no es necesario que lleves a cabo esta acción. Te ahorrará tiempo en la preparación de tus desayunos o cenas. Es muy práctico para ensaladas y tostadas, también si quieres preparar guacamole.

La principal ventaja de este producto es su practicidad. Puedes coger la cantidad que necesites en cada momento, sin tener que desperdiciar una parte, como suele ocurrir con el aguacate normal. Además, es muy útil para personas que tienen poco tiempo o que no quieren invertir demasiado en la cocina.

Este aguacate se congela en su punto exacto de maduración, así que mantiene en gran medida sus propiedades nutricionales. Está disponible todo el año sin depender de la temporada.

Eso sí, tiene algunas desventajas respecto al aguacate fresco: la textura es menos cremosa, el sabor es algo más suave y la presentación no es tan atractiva.

Encontrarás este artículo en la sección de congelados de Mercadona. Se vende en bolsas de 500 gramos y cuesta 3,50 euros.

No es la única novedad de Mercadona que ha llamado la atención entre los consumidores. Por ejemplo, en los últimos días han triunfado las patatas fritas para hacer en el Air Friyer o las croquetas rellenas de queso camembert, ambas comercializadas bajo la marca Hacendado.