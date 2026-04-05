Atascos en media España en la vuelta de Semana Santa: seis grandes vías colapsadas hacia Madrid y tráfico creciente en Barcelona

Una vuelta de Semana Santa complicada en las carreteras, con retenciones en varios puntos.

La vuelta de las vacaciones de Semana Santa ha dejado este domingo importantes complicaciones en las carreteras españolas, especialmente en los accesos a Madrid y en el entorno de Barcelona. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado retenciones en al menos seis grandes autovías con destino a la capital, en una jornada marcada por el regreso masivo de viajeros.

El volumen de desplazamientos explica la situación: se prevén hasta 17 millones de movimientos de vehículos durante la operación especial, el mayor éxodo del año concentrado en pocos días.

Seis autovías clave colapsadas en dirección Madrid



El tráfico lento se ha concentrado en varios puntos estratégicos de la red viaria, todos ellos en dirección a Madrid. Las principales incidencias se han registrado en:

A-1 : en Cerezo de Abajo (Segovia).

: en Cerezo de Abajo (Segovia). A-3 : en Rivas (Madrid), Montalbo y Villares del Saz (Cuenca).

: en Rivas (Madrid), Montalbo y Villares del Saz (Cuenca). A-31 : en La Roda (Albacete).

: en La Roda (Albacete). A-4 : en La Carolina, Despeñaperros (Jaén) y Madridejos (Toledo).

: en La Carolina, Despeñaperros (Jaén) y Madridejos (Toledo). A-5 : en Valmojado y Talavera de la Reina (Toledo).

: en Valmojado y Talavera de la Reina (Toledo). A-6: en Rueda y Tordesillas (Valladolid), y Villalpando (Zamora).

Se trata de corredores habituales de retorno desde zonas turísticas, lo que ha provocado acumulaciones progresivas a lo largo de la tarde. Además, también se han registrado dificultades en Galicia, concretamente en la AP-9 a la altura de Redondela (Pontevedra), uno de los accesos clave a Vigo.

Cataluña: tráfico en aumento hacia Barcelona



La presión circulatoria no se ha limitado a Madrid. En Barcelona y su área metropolitana, el tráfico ha ido aumentando conforme avanzaba la tarde.

Los puntos más conflictivos han sido:

AP-7 : en Castellet i la Gornal.

: en Castellet i la Gornal. A-2: en Jorba.

Ambos tramos en sentido entrada a la ciudad condal. También en Tarragona se han detectado retenciones en la AP-2 en Montblanc, en dirección Barcelona, reflejando el retorno desde zonas costeras y de interior.

Otros puntos con circulación densa



El mapa de incidencias se completa con otros focos relevantes:

Jaén (A-4 en Guarromán) : tráfico en ambos sentidos.

: tráfico en ambos sentidos. Sevilla (AP-4 en Las Cabezas de San Juan): circulación intensa hacia la capital.

Estos puntos evidencian que el retorno ha sido generalizado en todo el país, no solo en los grandes núcleos urbanos.

La mayor operación de tráfico del año



La operación especial de la DGT comenzó el pasado 27 de marzo y se prolongará hasta la medianoche del lunes. En total:

17 millones de desplazamientos previstos.

Alta concentración en franjas de retorno (domingo y lunes).

Especial impacto en accesos a grandes ciudades.

Este volumen convierte a Semana Santa en uno de los periodos más críticos para la movilidad en España.

Recomendaciones de la DGT



Ante este escenario, la DGT ha insistido en varias medidas clave para reducir riesgos:

Evitar distracciones, especialmente el uso del móvil.

Mantener la distancia de seguridad.

Ajustar la velocidad a las condiciones del tráfico.

Utilizar siempre cinturón de seguridad y sistemas infantiles.

El organismo recuerda que, en situaciones de tráfico denso, los accidentes suelen estar relacionados con alcances y distracciones, más que con exceso de velocidad.