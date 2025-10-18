Atención si tu casa está invadida por esta plaga apestosa: es indicativo de dos problemas graves

Con el frío, las lluvias y la llegada del otoño, las chinches hediondas hacen su entrada en las casas, encontrando cobijo en paredes, puertas y ventanas. A diferencia de las chinches de cama, estas no pican, pero desprenden un olor bastante asqueroso que puede inundar toda la vivienda.

Se trata de una especie exótica invasora documentado en países como China y Japón. Su llegada a Occidente se descubrió a finales de los 90 con la entrada en EEUU de grandes cantidades de mercancías provenientes de Oriente. De ahí, su expansión a Europa y otros rincones fue cuestión de años. También a España, donde son conocidas, especialmente en esta época.

Estos insectos indican dos problemas importantes, según ha publicado el medio RUHR24. Estos son: "goteras en la casa y los efectos del cambio climático, y ambos aspectos pueden resultar muy costosos para propietarios e inquilinos", ha remarcado.

Estas chinches, que se introducen en las casas por las grietas y hendiduras más pequeñas, se pueden eliminar con un simple truco. Antes, sin embargo, es fundamental sellar estas grietas para que no vuelvan a aparecer. Además, también será una ayuda para mantener el calor en el interior con la llegada del frío.

Los expertos advierten que "bajo ninguna circunstancia" se deben aplastar estas chinches si no se quiere acabar con repugnante olor difícil de eliminar por toda la casa. En su lugar, si se ve una chinche, recomiendan colocar un vaso sobre el insecto, deslizar lentamente una hoja de papel debajo y sacarlo fuera de casa.

Sin embargo, un solo insecto puede reproducirse rápidamente y poner hasta 450 huevos, así que conviene estar atento. Para mantenerlos alejados proponen una mezcla de cuatro partes de agua, dos de vinagre y una de líquido para el lavavajillas. Si se rocía en los marcos de las puertas y ventanas evitarás tener estos invitados indeseados.