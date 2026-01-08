Si puedes cantar mientras caminas, no estás entrenando: la prueba definitiva para saber si tu paseo cuenta como ejercicio

Mucho se ha escrito sobre los pasos diarios recomendados a lo largo del día para gozar de salud. Algunos ponen aún el foco en los 10.000, mientras que otros se decantan por cotas más bajas como 7.000 u 8.000.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España hace hincapié en la importancia de la actividad física en la salud de la población del país. Para ello, aportan una serie de recomendaciones en función de la edad de las personas y sus condiciones físicas y mentales.

Ante ello, puede surgir la duda de si al caminar se está haciendo realmente ejercicio. Ante ello, Alex Rothstein, fisiólogo del ejercicio y profesor adjunto de ciencias del ejercicio en la Facultad de Profesiones de la Salud del Instituto Tecnológico de Nueva York, en declaraciones recogidas en The New York Times, expresa que aunque prácticamente todo el mundo tiene interiorizado que caminar es una actividad física, no quiere decir que sea un excelente ejercicio.

La prueba del habla

Rothstein va más allá y expone que el foco no tiene que estar tanto en el número de pasos como en la intensidad y el tiempo que se dedica a esta actividad física. Para ello anima a realizar la prueba del habla: si es posible mantener una conversación mientras se está caminando, el ejercicio es de baja intensidad, mientras que si se pueden articular algunas palabras pero no cantar, pasa a moderado.

Estas palabras son similares a las que suscribe el Dr. Ashish Sarraju, cardiólogo preventivo de la Clínica Cleveland mencionado en el citado medio: "Lo que es un ejercicio de intensidad moderada sostenible para una persona puede ser diferente para otra", subraya.

Recomendaciones al hacer ejercicio

Diversos organismos, como el Colegio Americano de Medicina del Deporte o la Asociación Americana del Corazón, lanzan una serie de recomendaciones a la hora de hacer ejercicio: