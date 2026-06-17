Avalancha de ceros en la PAU vasca: la Universidad, obligada a revisar las pruebas de euskera

Un grupo de jóvenes realiza la Prueba de Acceso a la Universidad en Barcelona.

"Credibilidad", "rigor" o "imparcialidad" son algunas de las reclamaciones en boca de estudiantes, padres, políticos o sindicatos tras conocerse la avalancha suspensos en euskera, muchos de ellos ceros, obtenidos por decenas de alumnos de centros educativos de Bizkaia en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La Universidad pública vasca (EHU) hará público el próximo lunes el resultado de las correcciones y la resolución definitiva de todas las solicitudes de comprobación recibidas, una cifra que no dará a conocer hasta esa misma jornada. Como último recurso, el alumnado también podrá solicitar el visionado de los exámenes previa petición formulada durante los días 23 y 24 de junio.

La Universidad Pública Vasca anunció el pasado día 10 que el 95,26 % de los 13.620 estudiantes que habían realizado la PAU habían obtenido el aprobado, un porcentaje que en el caso de Bizkaia se cifraba en el 93,79 %.

Sin embargo, pocas horas después saltó la alarma en las calificaciones de la prueba de Lengua Vasca y Literatura, que algunos tribunales habrían puntuado con notas llamativamente bajas.

La EHU circunscribió inicialmente las dudas a un error en la inclusión de las notas de ocho estudiantes que constaban como no presentados pese a que habían realizado el examen. Pero, finalmente, ha decidido investigar el caso.

Los numerosos casos que han afectado a una decena de centros educativos de Bizkaia, la gran mayoría concertados del modelo A (mayoría de asignaturas en castellano), llevaron este pasado lunes a los estudiantes a manifestarse en Bilbao con carteles en los que advertían que lo que estaba en juego era "su futuro".

"Es un asunto bastante raro"

"Es un asunto bastante raro", ha llegado a reconocer, por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales. Unas dudas que chocan con las palabras de su propia consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha mostrado su confianza en que la evaluación se haya ejecutado "con rigor".

Tras saltar la polémica a la arena política, la EHU llegó a emitir un comunicado para recordar que la corrección de las pruebas se realiza "bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad".

Además, subrayó que las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia; todo ello con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones.

Todo cambió horas más tarde, cuando el Ejecutivo autonómico y Universidad concertaron una reunión, "con carácter urgente", a cuya finalización fuentes del Departamento de Educación quisieron subrayar que los procedimientos de revisión están para aclarar las dudas y "adoptar las medidas que resulten necesarias".

No obstante, la reunión no ha servido para calmar las aguas. Este miércoles la mesa de las familias de la red educativa de la concertada, Itunpeko Familien Mahaia, ha instado a la EHU a esclarecer con la máxima agilidad y rigor lo ocurrido para eliminar "cualquier sospecha de arbitrariedad".

"Me esperaba sacar un 8 y me han puesto un 0,65"

"Salí del examen muy contenta, el texto fue fácil de entender por lo que las preguntas posteriores también. Me esperaba sacar un 8 y la nota que me han puesto en el examen es de un 0,65", relata Ane Núñez, una estudiante bilbaína del Colegio Vizcaya, en conversación con 20minutos.

"Creo que mi nota es totalmente injusta teniendo en cuenta el examen que hice, no entiendo qué ha podido pasar", explica la joven vasca, una de las afectadas por esta avalancha de suspensos.

Desde uno de los centros afectados por estas bajísimas notas aseguran que "existen casos que no se entienden". "Hay alumnado con notas muy altas en euskera durante el curso, que se han presentado a la convocatoria y que han obtenido un cero. No lo comprendemos, las calificaciones han sido más bajas de lo que esperábamos", ha manifestado los portavoces, que prefieren guardar anonimato, en declaraciones al digital

"Hay alumnado que ha obtenido muy buenas notas en otras asignaturas que requieren comprensión, lectura y expresión en euskera, como Filosofía, y que han suspendido la prueba de lengua vasca", añaden desde el centro.

Asimismo, un profesor de otro centro afectado ha asegurado ante los micrófonos de Rtve que "hay datos que no son entendibles. Alumnos nuestros tienen un B2 o un C1 en el euskaltegi [centro de enseñanza de la lengua vasca]". Por ello, pide a la Universidad vasca que "los tribunales se asignen de una forma más aleatoria, sin que los correctores sepan el colegio".