Beatrix, 17 años, atrapada ocho horas en la carretera en su primer día de carné: "Nunca había conducido por esta autopista, fue aterrador"

Vista aérea de dron de Ecoduct De Borkeld para la vida salvaje, cruzando una autopista en Países Bajos.

Lo que debía ser un trayecto de apenas 20 minutos para estrenar el carné de conducir terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para Beatrix, una adolescente británica de 17 años.

La joven quedó atrapada durante ocho horas en la autopista M25, una de las más transitadas de Reino Unido, el mismo día en que se puso por primera vez al volante tras aprobar el examen práctico de conducir.

"Nunca había conducido por la M25... fue muy aterrador", ha contado a la BBC.

Un accidente provocó un caos histórico

Todo comenzó el pasado jueves por la mañana, cuando un accidente ocurrido cerca del centro comercial Lakeside, en el condado de Essex, obligó a cortar la circulación.

La situación se complicó todavía más debido a un vertido de aceite que obligó a reasfaltar parte de la carretera. Además, las elevadas temperaturas ralentizaron los trabajos, por lo que la autopista no pudo reabrirse hasta las 20:40 horas.

El resultado fue un colapso kilométrico que dejó a miles de conductores inmovilizados durante gran parte del día.

Sin batería y sin saber cómo volver

Beatrix viajaba con un familiar cuando comenzaron los problemas. "Íbamos mi primo y yo en el coche y los dos móviles se quedaron sin batería. Así que realmente no sabíamos cómo volver y tuvimos que guiarnos por las señales de tráfico", explica.

La situación resultó especialmente angustiosa porque era su primera experiencia como conductora. "Nunca había conducido por esta autopista... así que daba muchísimo miedo", reconoce.

Pese a todo, asegura que logró mantener la calma. "Creo que mi profesor de autoescuela habría estado orgulloso de cómo conduje", afirma.

"Todo el mundo tenía sed"

A la tensión del atasco se sumó el intenso calor.

Ese día los termómetros alcanzaron los 29 grados en la zona y muchos conductores permanecieron durante horas sin apenas poder moverse. "Todo el mundo tenía muchísima sed porque hacía muchísimo calor y nadie llevaba agua, comida o cualquier otra cosa en el coche", recuerda Beatrix.

Sus padres tampoco sabían dónde estaba. "Estaban muy preocupados porque no tenían mi ubicación y no sabían a qué hora iba a volver."

Viajes de una hora que acabaron durando nueve

La historia de Beatrix no fue un caso aislado. Rosie Potter, una funcionaria de 29 años, tardó más de nueve horas en completar un trayecto que normalmente requiere menos de una.

Con el paso de las horas empezó a temer que tendría que pasar la noche dentro del coche. "Pensé: 'Dios mío, ¿voy a quedarme atrapada aquí toda la noche, en la oscuridad y en un lugar que apenas conozco?'", relata.

Además, recuerda las difíciles condiciones que soportaron cientos de personas. "No puedes estar ocho o nueve horas con el motor y el aire acondicionado encendidos. No había agua, ni baños, ni comida. No había absolutamente nada."

Según explica, incluso había familias con bebés que habían salido únicamente a hacer unas compras y se quedaron atrapadas durante horas, sin leche ni biberones suficientes.

Niños jugando al tenis para matar el tiempo

El atasco dejó escenas insólitas. Muchos conductores buscaron refugio en el área de servicio de Thurrock, aunque después tampoco pudieron salir de allí.

La periodista Sara Tidy contó a la BBC que había "literalmente cientos de coches" y que algunos niños llegaron a improvisar partidos de tenis para entretenerse mientras esperaban.

También relató que una banda de música, que iba a perder su primer concierto cerca de Norwich, sacó los instrumentos al asfalto para amenizar la espera, mientras una mujer comenzaba a ponerse nerviosa porque necesitaba tomar su medicación cuanto antes.

Lo que para Beatrix iba a ser el ilusionante estreno de su vida al volante acabó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar... aunque, al menos, consiguió superarla sin sufrir ningún incidente.