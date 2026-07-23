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Manny, carnicero: "La semana pasada hicimos un directo de TikTok de tres horas y vendimos 9.300 euros de carne"
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Manny, carnicero: "La semana pasada hicimos un directo de TikTok de tres horas y vendimos 9.300 euros de carne"

El auge de las compras en directo está transformando el comercio online y ya impulsa negocios tradicionales como una carnicería familiar, que factura en unas horas lo que antes tardaba varios días en vender.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un carnicero trabajando, en una imagen de archivo
Un carnicero trabajando, en una imagen de archivoThomas M. Barwick vía Getty Images

Las redes sociales hace tiempo que dejaron de ser solo un escaparate para convertirse en un auténtico canal de ventas. Y uno de los formatos que más está creciendo es el de las compras en directo, donde los vendedores presentan sus productos en una retransmisión en vivo mientras los espectadores pueden comprarlos al instante.

Uno de los ejemplos más llamativos lo protagoniza Manny Malik, propietario de la carnicería halal Malik Butchers, en Wolverhampton (Reino Unido).

"La semana pasada hicimos un TikTok Live de tres horas y vendimos 8.000 libras en carne", explica a la BBC, una cifra que equivale a unos 9.300 euros al cambio actual.

Lo que antes vendía en cuatro días

La diferencia con el negocio tradicional resulta enorme. Según cuenta Manny, esa misma facturación habría requerido entre tres y cuatro días de ventas en su establecimiento físico.

Ahora, gracias a TikTok Shop, alrededor de 200 personas siguen sus retransmisiones en directo, en las que únicamente necesita un teléfono móvil, un pequeño equipo de iluminación y un frigorífico lleno de carne preparada para la venta.

El éxito está siendo tal que la familia ya prepara la apertura de una segunda tienda, en la ciudad británica de Stoke.

TikTok se queda una parte

No todo son ventajas. Cada venta realizada a través de TikTok Shop lleva asociada una comisión que puede alcanzar el 9% del importe de la compra. "Es mucho", reconoce Manny.

Aun así, considera que merece la pena. "En el negocio de la carne los márgenes no son muy altos. Pero nos ha abierto una plataforma completamente nueva. Estas ventas no las teníamos antes de TikTok. No perdemos dinero y sigue siendo rentable", explica.

Un fenómeno que no deja de crecer

El caso de Manny no es una excepción. Según datos de TikTok Shop, las ventas en Reino Unido crecieron más de un 30% interanual en junio, siendo precisamente las retransmisiones en directo el formato que más rápido está aumentando.

La plataforma asegura que actualmente se realizan más de 6.000 directos comerciales cada día en el país.

Otro ejemplo es el de Daisy Kelly, fundadora de la firma de cosmética Glow For It. La empresaria creó su negocio en 2020 elaborando un sérum para pestañas desde la cocina de su madre y hoy factura unos seis millones de libras al año.

Más del 40% de sus ventas llegan ya a través de TikTok Shop. "En un directo de doce horas generamos más de 100.000 libras de facturación", asegura.

Para ella, la clave está en la cercanía con los clientes. "Es como tener a 500 personas dentro de tu tienda", resume.

Compras impulsivas

El crecimiento del fenómeno también preocupa a algunos expertos.

Un estudio de la consultora Savvy Marketing revela que tres de cada diez consumidores ya han comprado alguna vez durante una retransmisión en directo y que entre los más jóvenes la sensación de que un producto se agota o se hace viral aumenta notablemente las posibilidades de compra.

Precisamente por ello, la organización británica Money Wellness, especializada en asesoramiento financiero, advierte del riesgo de las compras impulsivas.

"Cada vez que consigues una oferta antes de que se agote, el cerebro recibe una descarga de dopamina similar a la del juego", explica su portavoz, Rebecca Lamb.

Además, recuerda que muchas plataformas permiten pagar con un solo clic, de forma que "a menudo ya has gastado el dinero antes de que tu cerebro haya procesado realmente la compra".

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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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