Manny, carnicero: "La semana pasada hicimos un directo de TikTok de tres horas y vendimos 9.300 euros de carne"

Las redes sociales hace tiempo que dejaron de ser solo un escaparate para convertirse en un auténtico canal de ventas. Y uno de los formatos que más está creciendo es el de las compras en directo, donde los vendedores presentan sus productos en una retransmisión en vivo mientras los espectadores pueden comprarlos al instante.

Uno de los ejemplos más llamativos lo protagoniza Manny Malik, propietario de la carnicería halal Malik Butchers, en Wolverhampton (Reino Unido).

"La semana pasada hicimos un TikTok Live de tres horas y vendimos 8.000 libras en carne", explica a la BBC, una cifra que equivale a unos 9.300 euros al cambio actual.

Lo que antes vendía en cuatro días

La diferencia con el negocio tradicional resulta enorme. Según cuenta Manny, esa misma facturación habría requerido entre tres y cuatro días de ventas en su establecimiento físico.

Ahora, gracias a TikTok Shop, alrededor de 200 personas siguen sus retransmisiones en directo, en las que únicamente necesita un teléfono móvil, un pequeño equipo de iluminación y un frigorífico lleno de carne preparada para la venta.

El éxito está siendo tal que la familia ya prepara la apertura de una segunda tienda, en la ciudad británica de Stoke.

TikTok se queda una parte

No todo son ventajas. Cada venta realizada a través de TikTok Shop lleva asociada una comisión que puede alcanzar el 9% del importe de la compra. "Es mucho", reconoce Manny.

Aun así, considera que merece la pena. "En el negocio de la carne los márgenes no son muy altos. Pero nos ha abierto una plataforma completamente nueva. Estas ventas no las teníamos antes de TikTok. No perdemos dinero y sigue siendo rentable", explica.

Un fenómeno que no deja de crecer

El caso de Manny no es una excepción. Según datos de TikTok Shop, las ventas en Reino Unido crecieron más de un 30% interanual en junio, siendo precisamente las retransmisiones en directo el formato que más rápido está aumentando.

La plataforma asegura que actualmente se realizan más de 6.000 directos comerciales cada día en el país.

Otro ejemplo es el de Daisy Kelly, fundadora de la firma de cosmética Glow For It. La empresaria creó su negocio en 2020 elaborando un sérum para pestañas desde la cocina de su madre y hoy factura unos seis millones de libras al año.

Más del 40% de sus ventas llegan ya a través de TikTok Shop. "En un directo de doce horas generamos más de 100.000 libras de facturación", asegura.

Para ella, la clave está en la cercanía con los clientes. "Es como tener a 500 personas dentro de tu tienda", resume.

Compras impulsivas

El crecimiento del fenómeno también preocupa a algunos expertos.

Un estudio de la consultora Savvy Marketing revela que tres de cada diez consumidores ya han comprado alguna vez durante una retransmisión en directo y que entre los más jóvenes la sensación de que un producto se agota o se hace viral aumenta notablemente las posibilidades de compra.

Precisamente por ello, la organización británica Money Wellness, especializada en asesoramiento financiero, advierte del riesgo de las compras impulsivas.

"Cada vez que consigues una oferta antes de que se agote, el cerebro recibe una descarga de dopamina similar a la del juego", explica su portavoz, Rebecca Lamb.

Además, recuerda que muchas plataformas permiten pagar con un solo clic, de forma que "a menudo ya has gastado el dinero antes de que tu cerebro haya procesado realmente la compra".