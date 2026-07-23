Un revisor para un tren por sorpresa, baja corriendo al supermercado y vuelve con tres paquetes de papel higiénico para los pasajeros

Un tren de alta velocidad alemán, Inter City Express (ICE), que viajaba tumbo a Berlín hizo repentinamente una parada inesperada en medio del trayecto. Pero no había ocurrido nada "grave" en realidad, al menos relacionado con la seguridad de los pasajeros o el estado del tren para continuar el viaje. Lo que pasó es que los pasajeros se habían quedado sin papel higiénico y, al comunicárselo al responsable del tren, éste no dudó en hacer una parada no prevista.

Los trenes ICE (InterCityExpress) forman parte del sistema de trenes de alta velocidad de Alemania, operado por la compañía nacional Deutsche Bahn. Alcanzan velocidades de hasta 300 kilómetros por hora y conectan las principales ciudades alemanas y otros países europeos.

La parada no programada fue toda una sorpresa para los pasajeros, que al principio no sabían qué es lo que ocurría. Al darse cuenta, grabaron ellos mismos al jefe del tren teniendo este detalle con ellos en un vídeo que muestra la carrera que se dio y su regreso con las provisiones.

A la altura de la ciudad de Bergedorf, se bajó del mismo y corrió al supermercado más cercano y pagó el papel higiénico para los pasajeros. Volvió al tren con tres paquetes. Un hecho que confirmó posteriormente la propia compañía Deutsche Bahn. El incidente ocurrió hace unos días. Sin embargo, uno de los vídeos fue compartido en Instagram y se ha vuelto viral.

El pasajero que lo publicó en esta red social incluyó un mensaje explicando lo que acababa de pasar: “Un gesto valiente, un gran impacto. El tren ICE de Hamburgo a Berlín ha hecho una parada no programada en Hamburgo-Bergedorf. No por una falla técnica ni por una emergencia, sino porque Deutsche Bahn se había quedado sin papel higiénico. El jefe de tren nos explicó que el ICE que iba de la isla de Sylt a Berlín no había sido cargado antes de la salida. Así que hizo que el ICE parara en Bergedorf, se dirigió rápidamente a un supermercado cercano y compró papel higiénico nuevo para nosotros, los pasajeros”.

Esta acción demuestra que las organizaciones no sólo funcionan mediante manuales y procesos, sino también a través de personas responsables. Por ello, el pasajero agradeció al jefe de tren y a todos los auxiliares de tren “que, con dedicación, ingenio y paciencia, garantizan que nuestros viajes se desarrollen sin problemas”, según relataron los presentes.

Según la compañía ferroviaria, el incidente se produjo porque no se habían revisado los suministros debido a una escasez temporal de personal. La compañía ferroviaria ha dicho ahora que planea realizar controles aleatorios más frecuentes de sus suministros en el futuro, según informó una portavoz.