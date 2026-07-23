La Guardia Civil aclara si se puede conducir con chanclas o no y un abogado llega para despejar cualquier última duda

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, especialmente en unos meses tan calurosos y con temperaturas récord como los actuales, se busca la comodidad y el ir de una manera fresca por encima de cualquier otro aspecto.

Por ello, una de los principales rasgos es buscar un calzado cómodo y abierto, o por lo menos evitar el que se usa en los meses de invierno. Las chanclas es uno de los favoritos, especialmente en todas las situaciones más informales, de estar por casa, en la playa o piscina.

Sin embargo, cada verano surge una pregunta relacionada con este calzado que la Guardia Civil ya ha respondido en varias ocasiones. Esta no es otra que si se puede conducir llevando chanclas en vez de zapatillas o zapatos más cerrados y ajustados.

Uno de los agentes ha afirmado que sí, pero ha puesto un pero que cambia prácticamente todo con según qué tipo de chanclas: "Se puede conducir con chanclas, salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. En ese caso sí sería sancionable".

La regulación llega a través del artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, con el que se obliga al conductor a "mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción" con el fin de garantizar la seguridad propia y la del resto de usuarios.

Xavi Abat, conocido como El abogado de TikTok, ha querido aclarar las dudas que surgent de este artículo: "Es una realidad y la gran inseguridad que tenemos los conductores si se nos ocurre conducir con chanclas porque va a depender única y exclusivamente de agente el que te pongan una multa o no porque el reglamento de circulación solo habla de que tengas libertad de movimientos y no interfiera en la conducción y puedas causar un accidente":

"¿Cómo se demuestra ello? Evidentemente será como decimos, que el policía dirá si esas chanclas no le gustan porque interfieren. Tendrás que demostrarlo, no sé cómo o si tendrás que hacer un vídeo o una foto si causas un accidente o si te para la policía porque probar todo ello es harto complicado".