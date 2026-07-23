Un experto en vino revela cuánto costaba la botella de vino con la que Ferran Torres, Llorente y Pubill celebraron el Mundial

La celebración de la segunda estrella mundial de España dejó infinidad de imágenes para el recuerdo. Entre ellas, una fotografía de Ferran Torres, Marcos Llorente y Marc Pubill brindando con una botella de vino que no ha pasado desapercibida para los aficionados... ni para los expertos.

El creador de contenido especializado en vino @soyvinosforo ha dedicado un vídeo de TikTok a desvelar qué etiqueta eligieron los tres futbolistas y, sobre todo, cuánto cuesta.

"¿Cuánto cuesta la botella de vino con la que celebraron Ferran Torres, Marcos Llorente y Marc Pubill el título de campeones del mundo?", plantea al inicio del vídeo.

Un vino que puede costar hasta 2.000 euros en un restaurante

Según explica, se trata de un Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve 2014, una de las referencias más prestigiosas del Valle del Ródano, en Francia. Su precio de mercado, asegura, oscila entre los 1.100 y los 1.500 euros, aunque advierte de que en la carta de un restaurante "puede superar fácilmente los 2.000 euros".

El experto subraya que no se trata simplemente de una botella cara por su fama. "Es una auténtica joya del Valle del Ródano", afirma antes de explicar algunas de las razones que justifican su elevado precio.

Según detalla, está elaborado al 100% con uva garnacha procedente de una viña muy pequeña y su producción es extremadamente limitada. "Conseguir una botella de estas es más difícil que marcar un gol en la final del Mundial", bromea.

En concreto, asegura que cada añada ronda únicamente las 10.000 botellas, una escasez que dispara su cotización entre coleccionistas y aficionados al vino.

"Estos tres campeones sí saben lo que beben"

El creador de contenido también responde a quienes puedan pensar que se trata únicamente de una elección por prestigio o imagen. "Os diré que estos tres campeones sí saben lo que beben", asegura.

En su opinión, se trata de "un vino elegante, con historia, potencia y cero postureo", dejando claro que, más allá de su precio, está considerado uno de los grandes vinos del mundo.

Como suele hacer al final de sus vídeos, lanza una pregunta a sus seguidores para fomentar el debate. "Ahora sincérate: si ganases la final del Mundial, ¿con qué vino celebrarías? Y no me digas que pillarías uno del súper de cartón y te irías directo a la fuente", concluye entre risas.