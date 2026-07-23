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Un experto en vino revela cuánto costaba la botella de vino con la que Ferran Torres, Llorente y Pubill celebraron el Mundial
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Un experto en vino revela cuánto costaba la botella de vino con la que Ferran Torres, Llorente y Pubill celebraron el Mundial

El creador de contenido @soyvinosforo analiza el exclusivo caldo elegido por los tres internacionales españoles y asegura que se trata de "una auténtica joya" del Valle del Ródano.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Copa de vino en la campiña
Copa de vino en la campiñaGetty Images

La celebración de la segunda estrella mundial de España dejó infinidad de imágenes para el recuerdo. Entre ellas, una fotografía de Ferran Torres, Marcos Llorente y Marc Pubill brindando con una botella de vino que no ha pasado desapercibida para los aficionados... ni para los expertos.

El creador de contenido especializado en vino @soyvinosforo ha dedicado un vídeo de TikTok a desvelar qué etiqueta eligieron los tres futbolistas y, sobre todo, cuánto cuesta.

"¿Cuánto cuesta la botella de vino con la que celebraron Ferran Torres, Marcos Llorente y Marc Pubill el título de campeones del mundo?", plantea al inicio del vídeo.

Un vino que puede costar hasta 2.000 euros en un restaurante

Según explica, se trata de un Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve 2014, una de las referencias más prestigiosas del Valle del Ródano, en Francia. Su precio de mercado, asegura, oscila entre los 1.100 y los 1.500 euros, aunque advierte de que en la carta de un restaurante "puede superar fácilmente los 2.000 euros".

El experto subraya que no se trata simplemente de una botella cara por su fama. "Es una auténtica joya del Valle del Ródano", afirma antes de explicar algunas de las razones que justifican su elevado precio.

Según detalla, está elaborado al 100% con uva garnacha procedente de una viña muy pequeña y su producción es extremadamente limitada. "Conseguir una botella de estas es más difícil que marcar un gol en la final del Mundial", bromea.

En concreto, asegura que cada añada ronda únicamente las 10.000 botellas, una escasez que dispara su cotización entre coleccionistas y aficionados al vino.

"Estos tres campeones sí saben lo que beben"

El creador de contenido también responde a quienes puedan pensar que se trata únicamente de una elección por prestigio o imagen. "Os diré que estos tres campeones sí saben lo que beben", asegura.

En su opinión, se trata de "un vino elegante, con historia, potencia y cero postureo", dejando claro que, más allá de su precio, está considerado uno de los grandes vinos del mundo.

Como suele hacer al final de sus vídeos, lanza una pregunta a sus seguidores para fomentar el debate. "Ahora sincérate: si ganases la final del Mundial, ¿con qué vino celebrarías? Y no me digas que pillarías uno del súper de cartón y te irías directo a la fuente", concluye entre risas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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