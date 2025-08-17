Bebe de una lata inconsciente del intruso que se había colado dentro y se entera de lo sucedido en urgencia

Alerta sanitaria por la presencia de avispones. En Lituania, un hombre fue atacado por uno de estos insectos después de abrir una lata de bebida refrescante. Los expertos recomiendan verter el contenido en un vaso antes de beberlo para protegerse de un posible ataque.

Según publica el medio lituano Tv3, que ha tenido acceso a un informe de un hospital de ese país, hasta tres personas han tenido que ser atendidas por estas circunstancias en las últimas semanas. El afectado, anteriormente mencionado, tuvo que ser ingresado después de sufrir la picadura en los labios, mientras bebía la bebida de la lata.

De acuerdo a la información difundida, otro paciente sufrió un ataque mientras recogía y comía arándanos. De nuevo, la persona sufrió picaduras en el paladar mientras ingería el alimento. Finalmente, una mujer alérgica fue mordida por uno de estos insectos mientras trabajaba. Los médicos tuvieron que actuar de urgencia, ya que su laringe comenzó a hincharse.

En declaraciones recogidas por el medio, el médico lituano T. Pranckevičius advierte que "las picaduras más peligrosas se dan en el área de la cabeza y el cuello, porque si comienza una hinchazón severa y no se brinda ayuda a tiempo, una persona puede asfixiarse". Un alérgico puede sufrir un shock anafiláctico y poner en peligro su vida.

Tal y como reza la publicación, cuando esto último ocurre, se liberan sustancias químicas en el torrente sanguíneo, que dilatan los vasos sanguíneos y estrechan las vías respiratorias. De este modo, la presión arterial desciende bruscamente, la respiración se ve afectada.

Pero, ¿qué hacer cuando se sufre un shock anafiláctico? El medio enumera algunas sugerencias.

Tranquilizar a la víctima.

Si se siente débil, o mareado, "acuéstese boca arriba, gira la cabeza a un lado y levante las piernas".

Si la víctima pierde el conocimiento y deja de respirar, realicé un RCP.

Una persona con una picadura tiene una caída en la presión arterial, por lo que es necesario inyectar adrenalina en los músculos. Llame inmediatamente a los servicios de emergencia.

Para evitar la presencia de estos desafortunados insectos, se recomienda: no agitar las manos, no usar productos de higiene de olor fuerte, cubrir los alimentos y no beber de latas o botellas. Además, los avispones evitan el olor de vinagre y cebolla, concluye la publicación.