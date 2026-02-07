Brianna, maestra en Cuba, gana unos 8,5 euros mensuales: "Trabajo 8 horas diarias sin comer nada"

"No me alcanza para nada". Un video publicado en TikTok por una docente cubana se ha vuelto viral tras mostrar, en primera persona, las dificultades económicas y cotidianas que enfrenta mientras continúa ejerciendo su profesión.

En el video, la maestra relata su situación con un tono directo y repetitivo para enfatizar su mensaje. “Soy maestra viviendo en Cuba y te puedo contar que a mi salario de 10 dólares no me alcanza para nada”, afirma al inicio del clip, en el que describe su rutina laboral y doméstica.

Brianna asegura que trabaja ocho horas diarias y que no recibe beneficios adicionales del Estado. "Trabajo 8 horas diarias sin comer nada", afirma. “Soy maestra viviendo en Cuba y te puedo contar que no recibo ningún beneficio del Estado, o sea, a los maestros en Cuba, no recibimos ningún beneficio”, señala.

También menciona los problemas de servicios básicos que afectan su vida diaria. Según cuenta, en ocasiones pasa la noche sin electricidad y aun así debe levantarse al día siguiente para impartir clases con energía.

Al regresar a casa, explica, se enfrenta a tareas domésticas sin agua ni corriente. "Te puedo contar que, aunque pase toda una noche en apagón sin poder dormir, al otro día me levanto con la mayor energía, con las ganas de enseñar y educar a mis estudiantes", exclama.

Pese a ese panorama, la maestra insiste en que su vocación sigue siendo su principal motivación. “Soy maestra viviendo en Cuba pero soy muy contenta… porque cada día puedo enseñar y educar a mis niños. Y eso para mí es mi mayor satisfacción”, afirma en el video.

Salarios en el sector educativo cubano



El salario de un maestro en Cuba suele situarse entre 4.000 y 9.400 pesos cubanos al mes, lo que equivale aproximadamente a entre 8 y 20 dólares al cambio informal.

En algunos casos, sueldos base de docentes rondan los 4.100 o 4.700 pesos mensuales, en un contexto de inflación superior al 200 %. Esto significa que los ingresos estatales apenas cubren una pequeña parte del costo de vida, una situación que ha sido denunciada por educadores y trabajadores públicos en los últimos años.