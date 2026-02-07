Jordi Roca, chef, sobre un arroz perfecto para el día a día: "El truco es hacer que el ajo se enamore de la carne"

Jordi Roca ha desvelado su truco secreto para que el arroz quede lo más sabroso posible. Este tradicional plato de la cocina española puede acabar siendo lo mejor del día a día. Ahora sí, según él mismo ha explicado en unas declaraciones recogidas por Okdiario, es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial.

Tal y como reza la publicación, este popular truco es un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo nuestra mejor arma secreta. Asimismo, los ingredientes "los tenemos en casa" y pueden ayudarnos a "conseguir un buen bocado de esos que impresionan en un domingo o en un día festivo de celebración". Esta es la receta original de los hermanos Roca.

Ingredientes

200 gramos de arroz tipo bomba.

400 gramos de cordero.

1 butifarra.

200 gramos de setas.

1 cebolla.

1 pimiento verde.

1 tomate.

Agua.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Azafrán.

1 hoja de laurel.

Perejil para decorar.

50 gramos de foie.

5 almendras tostadas.

5 avellanas tostadas.

100 mililitros de Jerez.

Una pizca de tomillo.

Preparación