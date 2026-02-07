Jordi Roca, chef, sobre un arroz perfecto para el día a día: "El truco es hacer que el ajo se enamore de la carne"
Un básico que puede acabar siendo la alegría del día.
Jordi Roca ha desvelado su truco secreto para que el arroz quede lo más sabroso posible. Este tradicional plato de la cocina española puede acabar siendo lo mejor del día a día. Ahora sí, según él mismo ha explicado en unas declaraciones recogidas por Okdiario, es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial.
Tal y como reza la publicación, este popular truco es un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo nuestra mejor arma secreta. Asimismo, los ingredientes "los tenemos en casa" y pueden ayudarnos a "conseguir un buen bocado de esos que impresionan en un domingo o en un día festivo de celebración". Esta es la receta original de los hermanos Roca.
Ingredientes
- 200 gramos de arroz tipo bomba.
- 400 gramos de cordero.
- 1 butifarra.
- 200 gramos de setas.
- 1 cebolla.
- 1 pimiento verde.
- 1 tomate.
- Agua.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Azafrán.
- 1 hoja de laurel.
- Perejil para decorar.
- 50 gramos de foie.
- 5 almendras tostadas.
- 5 avellanas tostadas.
- 100 mililitros de Jerez.
- Una pizca de tomillo.
Preparación
- Cortar el cordero en trozos del tamaño de un bocado. Salpimentar y dorar en una sartén con aceite. Retirar y reservar.
- Trocear la butifarra, dorar y reservar con el cordero.
- Picar finamente la cebolla, el pimiento y las setas.
- En una paellera, echar aceite y pochar la cebolla y el pimentón.
- Cuando estén suaves, añadir el tomate pelado y picado. Agregar las setas con el laurel y unas hebras de azafrán.
- Rehogar e incorporar el arroz.
- Verter algo más del doble de agua que de arroz.
- Incorporar el cordero y la butifarra, mezclar, salpimentar y dejar cocinar a fuego medio-bajo durante poco más de 15 minutos.
- Cuando el arroz esté listo, retirar la hoja de laurel.
- Para la picada: picar las almendras y las avellanas tostadas, ponerlas en el mortero con unas hojitas de tomillo. Majar todo.
- En una sartén caliente poner el foie, verter el brandy y añadir el majado. Cocinar hasta que el foie se deshaga.
- Añadir al arroz y mezclar.
- Pizca de sal para terminar.