Leonardo, arquitecto, vive en 9 metros cuadrados: "Muchas habitaciones en una"

Interior de una habitación recién pintada con una ventana abierta, una escalera y herramientas de reforma

Un arquitecto ha querido desafiar las normas de la casa tradicional y lo ha conseguido. Según publica el diario Gazzetta, el italiano ha construido una casa móvil de apenas 9 metros cuadrados, hecha de madera natural, con fotovoltaica y un sistema de agua autónomo. Así, ha redefinido la vida minimalista y sostenible.

Tal y como reza la publicación, de este modo, esta vivienda innovadora desafía las percepciones clásicas de lo que significa una casa funcional. La construcción del arquitecto e ingeniero Leonardo di Chiara está hecha de madera natural y se basa en la filosofía del minimalismo y la sostenibilidad y aprovecha "al máximo", "cada centímetro de espacio".

"Varias habitaciones en una"

Este concepto sigue el modelo de las casas diminutas, que suelen medir entre 10 y 40 metros cuadrados. No obstante, en este caso, la superficie es aún más pequeña. En el interior, el espacio se transforma según el uso, creando múltiples "zonas" funcionales.

"No estaba seguro de dónde quería vivir, así que eligió una solución flexible, con "muchas habitaciones en una", asegura en conversación con el medio de comunicación. A través de las redes sociales, presenta imágenes de la casa y su uso diario.

Según la información publicada, la casa funciona de forma autónoma, sin necesidad de conectarse a las redes, gracias a un sistema de paneles fotovoltaicos que cubre las necesidades energéticas. Al mismo tiempo, cuenta con una gestión independiente del agua con dos depósitos separados, lo que reduce la dependencia de infraestructuras estables.

¿Cuánto cuesta construir una casa diminuta?

Lo que realmente destaca de toda la construcción son sus características. El diseño incluye una escalera plegable, muebles plegables y espacios reutilizables para que la distribución pueda modificarse rápidamente según sea necesario.

Asimismo, al ser una estructura móvil, puede transportarse y colocarse en diferentes lugares. Según los informes, su coste se estima entre 70.000 y 80.000 euros. Este modelo se presenta como una alternativa para quienes desean combinar naturaleza, tranquilidad y confort, fuera de los límites de la vivienda convencional.