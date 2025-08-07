Hallan un tesoro de la Segunda Guerra Mundial de 138 millones de euros que alerta a coleccionistas

Unas 15.000 monedas de oro raras, que están valoradas en unos 160 millones de dólares (138 millones de euros), ha sido encontrado enterrado después de haber estado escondido tras la invasión de las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y haber pasado más de 50 años bajo tierra, ha contado el Daily Galaxy.

El hallazgo conocido como "Colección Viajero" se creó tras el desplome de Wall Street de 1929, cuando un coleccionista europeo y su esposa se embarcaron en la misión de coleccionar monedas raras e históricamente significativas de Europa y América. Su viaje duró décadas, y cada moneda fue catalogada meticulosamente, con su procedencia cuidadosamente registrada.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y el avance nazi por Europa, el coleccionista decidió ocultar toda su colección. Temiendo que las monedas se perdieran en la guerra, las selló en cajas de puros y contenedores de aluminio y las enterró. El propio coleccionista desapareció de la historia, y el tesoro quedó olvidado, hasta ahora.

Pero, además, su verdadero valor es histórico, porque estas monedas no son sólo objetos de colección, sino reliquias históricas que reflejan el legado de las dinastías europeas y su influencia política y económica durante una época de grandes cambios. Esta Colección Traveller es una ventana al pasado de Europa, que refleja un período en el que las monarquías y los imperios dominaban el mundo.

Ahora, los herederos del coleccionista han logrado recuperar el tesoro, y la colección ha pasado a representar una de las muestras de las numismáticas más importantes de la historia. La rareza de las monedas es tal que muchas no se han visto en más de 80 años, y algunas nunca han figurado en los registros numismáticos oficiales, lo que las hace aún más históricas y fascinantes.

Entre los tesoros expuestos se encuentra una moneda de oro de 100 ducados perteneciente a Fernando III de Habsburgo y acuñada en 1629. Con un peso de hasta 348,5 gramos de oro puro, esta moneda es una de las monedas de oro europeas más grandes jamás acuñadas y está valorada en alrededor de 1,35 millones de dólares (1,16, de euros).

Hay, además, una única moneda de 70 ducados perteneciente al rey Segismundo III de Polonia, acuñada en 1621, con un peso de 243 gramos y valorada en aproximadamente 471.700 dólares (407.000 euros).