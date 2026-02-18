Jenni, camarera, trabaja estando enferma y una frase le alegró el día: "Perdona si he estado borde"

Hay veces que unas palabras amables dichas en el momento oportuno tienen más poder para la levantarnos el ánimo en esos días en los que lo tenemos muy bajo, sea por la razón que sea. Aunque hay gente que normalmente es amable es posible que en esos malos momentos le resulte complicado mantener una sonrisa o dirigirse con un tono adecuado y respetuoso a los demás. Y la cosa se complica aún más para las personas que tienen trabajos de cara al público, en los que tienen que mostrar siempre su faceta más amable al cliente porque ese buen trato forma parte de la labor que se espera de ellos. Aunque también hay que decir que algunas personas, por sistema, nunca son amables con las personas con las que tratan en el trabajo si no están obligadas a ello, lo que les hace empleados o incluso jefes que no saben comportarse o liderar.

No es el caso e Jenni. Ella siempre suele ser amable mientras trabaja, pero tuvo uno de esos malos días hace poco. Trabaja como camarera, pero esa jornada tuvo que estar allí, al frente del cañón, a pesar de que se sentía enferma. En el vídeo que ha colgado en su cuenta de TikTok (@jenni_00) se ve claramente que tiene una cara muy seria mientras está trabajando y que responde de forma distante a la cliente que se acerca a ella para hacer un pedido.

Pero, de repente, la situación pega un giro gracias a un sencillo comentario muy educado y considerado. "Hola, ¿me pones un café y una cookie?", se oye cómo le dice una mujer. Jenni le pregunta que si es para llevar o para tomar en el establecimiento. "Para tomar aquí, porfa", responde amablemente la cliente.

Sin apenas mirarla a la cara, Jenni le lleva al cabo de un momento el pedido y le dice: "La cookie de Kinder y el café de leche", dice brevemente la camarera. Pero, antes de irse, la clienta le comenta: "Oye, eres mucho más bonita en persona". Y Jenni, sorprendida, le contesta: "¿Ay, me has visto en TikTok?" A lo que la clienta le responde que sí: "Sí, siempre de veo", especifica.

En ese momento, a Jenni le cambia completamente la cara. Y le responde agradecida: "Ay, muchísimas gracias", a lo que añade, "y perdona si me has visto un poco borde es que estoy con fiebre, estoy con gripe y estoy un poco mala". "Tranquila", le dice la mujer mostrándose muy comprensiva: "Queda tranquila, te endendemos. Sigue haciendo vídeos".

A partir de entonces, en el vídeo que ha publicado después en su cuenta de TikTok se ve cómo le cambia la cara a esta camarera que estaba pasando un mal día y esboza ya una cálida sonrisa, que mantiene mientras cobra a la clienta a la que finalmente le repite agradecida por alegrarle a ella el día: "Muchísimas gracias, que tengas un buen día, y perdón".