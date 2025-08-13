Caen los 'Guámparas': la banda que atracaba supermercados en Málaga con machetes y fusiles 'fake'

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer atracos con violencia e intimidación en supermercados de la provincia de Málaga. En los asaltos sus integrantes utilizaban machetes y fusiles de asalto simulados con la intención de intimidar a las víctimas. La investigación, bautizada como operación “Guámparas”, se ha resuelto con la detención de tres personas.

La operación comenzó a principios de junio de este año tras un atraco ocurrido en Coín. Después de varias semanas de investigación, los investigadores averiguaron que los autores de los hechos estudiaban y vigilaban los comercios antes de los asaltos y que siempre cometían los atracos en horario comercial, cerca de la hora de cierre, para conseguir la recaudación diaria.

Habitualmente dos miembros del grupo entraban en el supermercado, tapados con pasamontañas y armados con armas de fuego 'fake' y machetes de grandes dimensiones. Según explican desde el Cuerpo, los ladrones no dudaban en "usar la violencia e intimidar a empleados y clientes" para obtener el dinero de las cajas registradoras. Mientras unos actuaban, un tercer miembro del grupo esperaba fuera en el interior de un vehículo, con placas de matrículas falsas, para asegurar la huida.

Cuando los agentes ya habían estudiado su 'modus operandi' establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió sorprender a los tres autores in fraganti cuando asaltaban un supermercado de Coín. Los tres detenidos, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años, han ingresado en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín.

En el registro domiciliario de la vivienda de los detenidos, situada en Cártama (Málaga), los investigadores han encontrado numerosos efectos y armas usados en los atracos cometidos en junio y julio. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a distintas unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga).