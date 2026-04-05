Cal Newport, profesor de Informática de Georgetown: "El TikTok es un Dorito digital. Y deberíamos tener la misma política sobre él que sobre la comida ultraprocesada"

Cal Newport, profesor de informática en la Universidad de Georgetown (EEUU) y autor del libro Deep Work (en español, Trabajo Profundo) ha realizado un ensayo acerca del impacto negativo de la tecnología digital en la capacidad de pensamiento de la población.

En el texto, que ha sido publicado en el prestigioso medio de comunicación estadounidense The New York Times, el experto ha establecido una comparación entre el consumo digital y el consumo de alimentos.

Newport ha señalado que "en el ámbito de la salud física, hoy sabemos que debemos evitar en gran medida los aperitivos ultraprocesados como los Doritos y las Oreo, que son 'alimentos transgénicos' elaborados a partir de ingredientes básicos como el maíz y la soja, a los que se les añaden proporciones hiperpalatables de sal, azúcar y grasa".

"Gran parte del contenido digital que atrapa nuestra atención en la actualidad también es ultraprocesado, en el sentido de que es el resultado de vastas bases de datos de contenido generado por los usuarios que son filtradas, desglosadas y recombinadas por algoritmos en flujos personalizados diseñados para ser irresistibles. ¿Qué es un vídeo de TikTok sino un Dorito digital?", ha expresado el profesor de informática.

"Los beneficios de las redes sociales son como un subidón de azúcar, no compensan los costes"

Cal Newport ha indicado que el conjunto de la sociedad (y también las autoridades que deben regular las redes sociales) "deberíamos plantearnos adoptar una postura tan firme contra el contenido ultraprocesado como la que ya tenemos contra los alimentos ultraprocesados".

"La mayoría de la gente debería evitar estas distracciones la mayor parte del tiempo. Del mismo modo que es poco probable que comas Twinkies como tentempié habitual o que sigas creyendo que las Pop-Tarts constituyen un desayuno equilibrado, deja de consumir contenido ultraprocesado. No uses TikTok. No uses Instagram. No uses X. Sus beneficios, que son como un subidón de azúcar, no compensan los costes", ha asegurado el experto.