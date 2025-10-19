Capturan a un monstruo de 210 kilos usando solo caña y sedal y un mayorista de pescado llama a la puerta dinero en mano

Un pescadero se hace con una pieza única de atún rojo: un ejemplar de 210 kilogramos por 2.000 libras. Este pescado fue capturado el pasado jueves y se vendió en subasta el viernes en el mercado de pescado de Brixham, en Reino Unido. Ian Perkes celebra haberse hecho con este ejemplar, que tal como dice, ha sido el más grande capturado en el área.

"Sabemos que están aquí... tenemos imágenes de ellos en un frenesí de alimentación, así que sabemos que hay masas de ellos en nuestras costas, pero sin duda es el más grande que se ha aterrizado en Brixham Market hasta ahora", celebra el pescador en unas declaraciones recogidas por el canal televisivo BBC.

Asimismo, agrega que el atún rojo no siempre fue un ejemplar común en las aguas de Devon. "He estado haciendo esto durante 50 años, así que esto es... relativamente nuevo", ha asegurado. "Aparentemente, sucedió aquí en 1952, fue el último y ahora estamos viendo estos peces de nuevo en los últimos dos o tres años". Él cree que los peces han aparecido por comida.

De este modo, Perkes destaca que los pescadores que capturaron el pez, usando caña y sedal, no estaban usando un bote grande. "Hay un grupo de pescadores bastante buenos que tenemos en nuestra área ahora", afirmó. Además, agrega que debido al tamaño de los peces, causan "conmociones en el mar que se pueden ver junto al agua que hace espuma".

El mayorista explica que este tipo de pescado sólo esperan venderlo dentro de las fronteras de Reino Unido. Esto se explica por las cuantiosas regulaciones que existen en la exportación de pescado a la Unión Europea que requieren que todo el producto esté completamente encerrado y eso requeriría cajas de grandes dimensiones.