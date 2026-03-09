El país con el tráfico más congestionado de Europa prueba lo que nadie se ha atrevido a hacer: 25.000 euros a los menores de 30 a cambio de entregar su carné de conducir durante cinco años

Entregar tu carnet de conducir durante 5 años y recibir 25.000 euros. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Es la medida que ha puesto en marcha el Gobierno de Malta para solucionar sus problemas de congestión de tráfico.

Malta tiene una situación complicada con la densidad y la falta de fluidez del tráfico. Para empezar, porque hay 550.000 residentes en 317 kilómetros cuadrados, y también porque el turismo ha contribuido a saturar la red de carreteras.

No a todo el mundo le van a entregar los 25.000 euros. Hay que cumplir una serie de requisitos para obtener esta suma. Y, por supuesto, aquellos que quieran beneficiarse de este incentivo deben cumplir unas normas.

Así funciona el programa para renunciar al carnet de conducir

El primer requisito está relacionado con la edad y la residencia: la medida está disponible a personas de hasta 30 años. Eso sí, tienen que haber residido un mínimo de 7 años en Malta.

También tienes que disponer de un carnet de conducir de categoría B con una antigüedad mínima de 12 meses.

Los interesados que cumplan todos los requisitos han de rellenar una solicitud. En el caso de que sea aprobada, tendrán que entregar el carnet de conducir a las autoridades. A partir de entonces tendrán que olvidarse de utilizar un coche en los próximos 5 años.

Existe una causa que les puede dejar fuera de la medida. Si el carnet de conducir ha sido revocado en algún momento, debido a una infracción grave de tráfico, no podrán optar a los 25.000 euros.

Cómo se pagan los 25.000 euros por renunciar al carnet de conducir

Una peculiaridad de la ayuda es que no se abona de golpe, nada más entregar el carnet de conducir.

El gobierno de Malta pagará 5.000 euros al año a cada participante en el programa. De este modo, hay que esperar a que transcurran los 5 años para obtener la cantidad total.

El presupuesto de este programa es de 5 millones de euros, así que sólo podrán participar 1.000 jóvenes al año.

¿Y si quieres recuperar el carnet antes de los 5 años?

Siempre existe la oportunidad de que algunos de los participantes se arrepientan. Al fin y al cabo, 5 años sin poder conducir pueden perjudicarte en tu carrera profesional o en otros aspectos de la vida cotidiana.

Malta concibe esta posibilidad, y por eso ofrece la opción de abandonar el programa en ciertos momentos.

Hay unas fechas concretas en las que se puede tramitar la devolución del carnet: una vez transcurrido cada año del contrato, el interesado dispone de 30 días para reclamar su permiso de conducción, aunque tendrá que renunciar a una parte proporcional de la ayuda recibida.