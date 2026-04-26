Carolina, electricista venezolana de 29 años en España: "He visto viviendas donde la gente no se ha muerto de milagro, con el microondas, el horno y el secador conectados a una regleta sin toma de tierra"

Carolina Marrero es una venezolana de 29 años que en su país de origen trabajaba como policía y que, al llegar a España, decidió darle un cambio radical a su vida laboral convirtiéndose en electricista.

A lo largo de estos años de experiencia en el sector, la joven ha encontrado instalaciones eléctricas que ponen en riesgo la seguridad de la vivienda. Carolina ha contado algunos de esos casos en una entrevista en Sector Oficios Podcast.

"He entrado a pisos en los que la gente no se ha muerto porque Dios no ha querido que se mueran. Sin toma de tierra, en un solo enchufe, con una regleta están conectado el microondas, el horno, el sacador, la freidora de aire…", ha asegurado.

En ese sentido, la electricista ha señalado que más allá de la irresponsabilidad de las propias personas que viven en la casa "también es inconsciencia del electricista que hace esos trabajos, porque alguien hizo ese trabajo, el trabajo no lo hizo el dueño de la vivienda".

La importancia de hacer revisiones periódicas en las instalaciones eléctricas

Para evitar el riesgo de incendio en casa, Carolina ha subrayado que "hay que hacer revisiones periódicas en las instalaciones eléctricas. No digo que tengan que ser anuales como la del gas, pero sí que habría que hacer revisiones aproximadamente cada tres años".

De lo contrario, la electricista ha alertado que "se juega con la vida de las personas. Si se te quema un enchufe y se prende fuego en la casa, se te va tu vida entera por una mala instalación o por una revisión que podías haber hecho y que no hiciste porque no quisiste al creer que si una instalación de hace 60 años funciona, va a seguir funcionando siempre".

"He llegado a pisos en los que bajo el general y tengo la iluminación encendida. Digo '¿cómo es posible' y claro, está metida otra derivación por otro lado", ha puesto como ejemplo Carolina Marrero, quien ha criticado que quienes tienen ese tipo de instalaciones eléctricas en sus casas "están jugando con mi vida y con sus propias vidas".