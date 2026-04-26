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Siete años en Madrid y un jefe narcisista como primer empleo: "Entraba en la oficina, daba un portazo, nos gritaba a las ocho chicas de la empresa y un día hizo el pino contra la pared porque estaba enfadado"
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Siete años en Madrid y un jefe narcisista como primer empleo: "Entraba en la oficina, daba un portazo, nos gritaba a las ocho chicas de la empresa y un día hizo el pino contra la pared porque estaba enfadado"

"Yo me quedé mirándolo fijamente pensando '¿qué diablos acaba de pasar?'".

Redacción HuffPost
Una trabajadora siendo criticada por su jefe, en una imagen de archivo
Una trabajadora siendo criticada por su jefe, en una imagen de archivogilaxia vía Getty Images

La adaptación a un nuevo país es ya de por sí demasiado difícil como para que tu primera experiencia laboral sea en una empresa en la que la forma de comunicarse contigo sea gritándote e insultándote.

Sin embargo, eso es lo que le ocurrió a Gabriele Pletaite, una lituana que ha estado siete años viviendo en Madrid y que ahora reside en Barcelona. La joven ha contado, en Dating Beyond Borders Podcast, lo que vivió en ese primer empleo junto a un jefe al que ha catalogado como "narcicista".

"Hice unas prácticas en Madrid y fue una experiencia muy traumática. Era una pequeña startup que hoy en día ni siquiera existe. Tiene sentido que se fuera a pique. El director ejecutivo de la empresa solo contrataba a chicas. Éramos ocho personas en total, y de esas ocho, cuatro éramos becarias. No pasaba una semana en la que al menos una de las chicas no llorara porque nos gritaba y nos insultaba", ha precisado Gabriele.

La joven lituana ha explicado que "yo no era consciente de dónde me había metido. En mi segundo o tercer día de trabajo, el jefe entró a la habitación diminuta con ocho mesas en la que trabajábamos todo el mundo, cerró la puerta de golpe y empezó a gritar y a insultar a la gente diciendo cosas como 'hiciste esto mal' o 'todas sois unos inútiles'.

"Entonces dijo: 'estoy muy enfadado, voy a hacer el pino'. Se recostó, hizo el pino contra la pared y se quedó en esa posición. Yo me quedé mirándolo fijamente pensando '¿qué diablos acaba de pasar?'. Se separó de la pared y a partir de ahí empezó de nuevo a insultar a la gente", ha añadido Gabriele.

La bronca y posterior despido

"Un día se enfadó conmigo porque yo estaba a cargo de las redes sociales y cometí un error de formato en una de nuestras publicaciones de Instagram. Se publicó en el formato incorrecto y literalmente 30 segundos después volví a subirla en el formato correcto", ha señalado.

Pese a esa rápida solución, la joven ha narrado que "el jefe me envió un mensaje de WhatsApp a las 23:00 diciendo 'mañana vamos a tener una conversación seria sobre tu comportamiento porque esto es inaceptable'".

"A la mañana siguiente, llegué y empezó a gritarme. Ni siquiera tuve tiempo de reacción y le dije en español 'puedes dejar de gritarme por favor'. Entonces me miró y me dijo que estaba despedida", ha detallado Gabriele.

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