Michele Butti, jefe de Alexa en Amazon: "Alexa+ es auténticamente española y hace cosas en el mundo real"

Alexa ha transformado por completo nuestras casas en hogares inteligentes y desde este jueves se ha convertido en un asistente inteligente, de verdad, con el lanzamiento de Alexa+ en España. En el evento celebrado en Madrid, miembros del equipo de producto en España han explicado los potentes cambios que trae. Y sí, es mucho más conversacional, más inteligente y más personalizada.

Un evento en el que El HuffPost ha tenido la oportunidad de hablar durante unos minutos con Michele Butti, vicepresidente de Alexa International de Amazon. Casi 20 años después de unirse a la compañía, vive el cambio más grande que ha sufrido Alexa.

Esta transformación, en una Alexa mucho más inteligente, "es más personal porque puedes compartir cosas sobre ti con Alexa y luego ella sabe de ti". "No cambia la visión original de Alexa. Todavía se pretende que sea el mejor asistente personal del mundo", explica.

Un dato muy curioso que sale durante la entrevista es que los usuarios españoles dicen millones y millones de veces 'Alexa, te quiero'. Con esa premisa, Butti reconoce que el mercado español es muy importante para la compañía. "Los españoles están entre los clientes más leales y apasionados del mundo", señala.

Pregunta: Hemos hablado mucho de lo mucho que Alexa necesitaba la inteligencia artificial, porque era casi una necesidad. Ya es real con Alexa+, ¿qué supone este cambio en Alexa?

Respuesta: Sí, es real. Alexa+ no cambia la visión original de Alexa, donde todavía se pretende que sea el mejor asistente personal del mundo, pero ahora es mucho más inteligente, mucho más conversacional, es más personal porque puedes compartir cosas sobre ti con Alexa y luego ella sabe de ti. Es auténticamente española. Y lo que es verdaderamente único, es que hace cosas en el mundo real y es real.

P: Y decía que era una necesidad porque la gente lo estaba demandando, ¿no? Al final el mundo está cambiando y Alexa no podía quedarse atrás.

R: Sin duda. Nos sentimos en una gran obligación hacia nuestros clientes. Tenemos más de 600 millones de dispositivos activos que están conectados, que son los que la gente usa para conectarse a Alexa. Nuestros clientes siguieron usando Alexa hasta ahora, incluso la Alexa clásica, algo de lo que estamos muy orgullosos. Los clientes de Alexa nunca han sido más leales cómo el año pasado. Y en el negocio que dirijo, Alexa International, seguía creciendo a doble dígito año tras año en cuentas activas. Pero creo que con Alexa+ se vuelve aún más agradable y más conveniente. Esperamos que los clientes realmente lo aprecien.

Tenemos más de 600 millones de dispositivos activos que están conectados, que son los que la gente usa para conectarse a Alexa

P: Yo llevo con Alexa cinco años en casa y muchas veces recurría a la IA de mi móvil para plantear ideas más complejas. ¿Qué mensaje se le puede mandar a los clientes con Alexa+?

R: Tengo que insistir. Muy pocos clientes han dejado Alexa, porque nadie más hace lo que Alexa hace. Pero todavía les diría 2 o 3 cosas. Estamos felices de que casi todos los dispositivos que tienen van a ser compatibles con Alexa+. No necesitan cambiar los dispositivos, solo necesitan obtener Alexa+. Todo lo que hacía la Alexa anterior sigue disponible, es más fácil, funciona mejor, y además puede hacer un montón de cosas nuevas. Y hemos mostrado algunas de ellas, como reservar un restaurante, enviar correos electrónicos o calendarios a Alexa, para que ella pueda saber sobre tus hijos, un evento de escuelas o un calendario de deportes y ella puede añadir recuerdos y organizar su calendario de familia de una manera mucho mejor.

Los dispositivos de Amazon actualizados con Alexa+. ALEXA

P: Hemos visto ejemplos de lo que es Alexa+ y de lo que puede llegar a ser. ¿Alexa+ puede llegar a convertirse en su propia inteligencia artificial, es decir, una IA que ya tiene cosas de IA propia?

R: Alexa+ es un gran producto de IA. Así que ya lo es. Parte del secreto es el orquestador que está utilizando múltiples modelos para ser capaz de hacer no solo conversaciones y sesiones de preguntas y respuestas sobre cualquier cosa, sino también para controlar cientos de APIs y controlar tu entretenimiento, tu hogar inteligente, tu calendario y muchas cosas más.

P: Pasan los años y siempre sale la misma duda con Alexa y con otras inteligencias artificiales y asistentes: la privacidad. ¿Cómo se gestiona desde Amazon? ¿Qué mensaje se le puede decir a la gente?

R: Aquí vas a estar seguro. Construimos Alexa pensando en la privacidad. Fuimos los primeros en introducir un altavoz inteligente en los hogares de las personas. Sabíamos que se iban a cuestionar qué pasaba con el micrófono y con la cámara. Así que construimos Alexa con la privacidad en mente. Desde la primera Alexa, los clientes podían tener total visibilidad y control. Podían ver muy fácilmente lo que Alexa enviaba a la nube y podían borrar muy fácilmente todo lo que no quisieran almacenar. Mantuvimos la misma visibilidad y el mismo control y, por lo tanto, hoy puedes compartir mucho si quieres con Alexa.

Puedes decidir no compartir ciertas cosas. Puedes decidir cancelar algunas de las cosas que has compartido. Las cosas pueden cambiar y, por lo tanto, si el calendario escolar de mis hijos que compartí el año pasado ha cambiado, entonces lo borro y añado uno nuevo. Las preferencias personales pueden cambiar. Mis hijos están empezando a comer un poco más de verduras, brócoli y vegetales, así que seguimos borrando y añadiendo cosas nuevas. Pero los clientes permanecen totalmente en control de lo que quieren compartir con Alexa.

Alexa+, en acción dentro de una cocina. ALEXA

P: Alexa está en millones y millones de casas de todo el mundo, pero cada vez hay más competencia. ¿Cómo se puede gestionar eso?

R: Alexa+ no es un chatbot y no es un LLM. Así que no está compitiendo en ese espacio. Y en términos de asistente personal de IA, nos enfocamos en los clientes. Estamos centrados en fabricar lo que creemos que es el mejor asistente personal de IA del mundo. Y creo que la lealtad de los clientes es la mejor manera para nosotros de ver que estamos en el camino correcto y estamos impacientes por ver cómo interactuarán con Alexa+.

Estamos centrados en fabricar lo que creemos que es el mejor asistente personal de IA del mundo

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos?

R: Hemos rediseñado la aplicación de Alexa en el teléfono para que sea mucho más fácil acceder a tu Alexa dondequiera que estés. Ahora puedes continuar la conversación, puedes añadir cosas a tu lista de la compra, puedes cambiar tu calendario, ya sea que estés frente a un dispositivo Echo, un dispositivo Fire TV o tu aplicación de Alexa en tu teléfono y ahora frente al ordenador. Personalmente, estoy sorprendido por la cantidad de uso que hago de Alexa en el ordenador. Porque cuando empiezo a pensar en comprar un nuevo coche o reservar mis vacaciones, me ayuda a ver muchas opciones. Yo pido a Alexa para crear tablas que resuelvan los pros y los contras de diferentes coches.

P: ¿Qué papel juega Alexa+ ahora con las personas? ¿Sigue estando ese límite de, por ejemplo, recomendarte que hables con un profesional?

R: Sí, Alexa no es un médico y no es también un humano. Alexa se ha entrenado para que reconozca que es un asistente inteligente. Será muy útil en muchas situaciones, pero siempre será cuidadoso de la diferencia. A menudo recordará que en realidad ella no es una persona. Remitirá a las fuentes adecuadas. Eventualmente fomentará las relaciones humanas más que entre la IA y el humano. Podrías haber visto que si haces muchas preguntas dices 'mira, soy una IA, no puedo probar esto', pero creo que era importante crear algunos límites.

P: Este año se cumplen ocho años de Alexa en España. Ahora traéis a Alexa+ a España. ¿Cómo de importante es el público y los usuarios españoles de Alexa?

R: Es extremamente importante. Nos sorprendimos casi por lo rápido que los clientes españoles acogieron e integraron a Alexa en sus hogares. Tenemos algunos de los niveles más altos de lealtad a la marca. Tenemos un servicio donde medimos trimestralmente la fuerza de la marca Alexa. Y los españoles están entre los clientes más leales y apasionados del mundo. Este es solo el segundo país europeo en el que lo lanzamos porque sabíamos que sería un perfecto complemento para los clientes españoles.

P: Este progreso con Alexa+, ¿abre un escenario de posibles futuros productos en el futuro de Alexa, como unas gafas inteligentes, por ejemplo?

R: Parte de nuestra visión es una visión muy futurista. Requería que una tecnología como esta se hiciera realidad. Pienso en cómo, en muchos años, Alexa podría ganar brazos y piernas y convertirse en algo más que una presencia virtual y podría hacer cosas por ti en la casa. Lo intentamos con Astro, el robot pequeño, hace unos años. Para ser muy exitoso requiere de este nivel de inteligencia. Y por ahora, el cielo es ilimitado. Puedes pensar en cosas que aún no hemos hecho o pensado, incluyendo unir la robótica y Alexa a nuevos sistemas personales en casa que podrían ser aún mejores.