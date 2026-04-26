Javier Sanz y Juan Sahuquillo, chefs de 28 años con una estrella Michelin en un pueblo de Albacete: "Somos la última generación sin móvil"

Javier Sanz y Juan Sahuquillo son dos jóvenes chefs de 28 años de Casas-Ibáñez (Albacete) que, tras conocerse en el pueblo, decidieron iniciar un proyecto profesional gastronómico que ha acabado siendo tremendamente exitoso.

En un reportaje en El País, ambos han explicado que "éramos de la misma edad y tuvimos una infancia de pueblo, muy sana, de comer pipas en el banco, ir a pescar al río, coger palos o salir con el perro al campo. Somos la última generación sin móvil".

Desde los 13 años, los dos trabajaron en Casas-Ibáñez en el hotel Cañitas Maite, dirigido por la familia de Javier Sanz. El establecimiento contaba con un comedor en el que se servía un menú del día, por lo que esa fue la primera experiencia de ambos con la hostelería.

Al cumplir los 17 años, Javier Sanz y Juan Sahuquillo decidieron irse juntos a estudiar hostelería a Toledo. "Nos llevaban nuestros padres al autobús los domingos a las cinco de la mañana, íbamos a Toledo y volvíamos el viernes para currar en el negocio familiar", han recordado.

Gracias a esa formación especializada, en el año 2019, los dos jóvenes comenzaron a regentar Cañitas Maite. Y ahí fue donde comenzaron a dar rienda suelta a su creatividad culinaria. "Se corrió la voz de lo que estábamos haciendo, se fue publicando en sitios especializados de gastronomía, vinieron críticos... Fue un año en el que la gente quería salir a gastar y muchos venían aquí", han detallado.

Premios y expansión gastronómica a nivel nacional

Además de una gran afluencia de clientes, Javier y Juan comenzaron a recibir importantes galardones como el premio a cocineros revelación en Madrid Fusión o el de mejor croqueta de jamón del mundo.

"Había que abrir una taberna informal y un restaurante gastronómico, porque hasta entonces era el bar de la familia y dábamos 200 cubiertos al día", han expresado los dos chefs y empresarios a El País.

Dicho y hecho. Y todo ello sin salir de su pueblo. En diciembre de 2021 abrieron el bar La Taberñita y en enero de 2022 inauguraron el restaurante gastronómico Oba, por el que a los pocos meses obtuvieron una estrella Michelin.

Desde entonces, Javier Sanz y Juan Sahuquillo han montado una estructura gastronómica de 14 negocios repartidos por Madrid, Málaga, Ibiza o Toledo. Entre ellos se encuentra el restaurante gastronómico Cebo, ubicado en Madrid y que cuenta también con una estrella Michelin.