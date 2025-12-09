Carta abierta a Von der Leyen por la orden europea contra un sector femenino clave en España: "Subirá la inflación un 0,5%"

La Comisión Europea ha propuesto una revisión de la Directiva sobre impuestos especiales del tabaco que incluye un aumento del 140% en los impuestos especiales sobre los cigarrillos, un incremento del 260% sobre el tabaco de liar y subidas importantes en los productos sin humo.

Ante esa modificación normativa, más de 80 líderes de toda la cadena de valor del sector del tabaco y la nicotina en Europa han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al comisario responsable de fiscalidad, Wopke Hoekstra, y a los 27 ministros de Finanzas de los Estados miembros de la Unión Europea.

Uno de los aspectos que más rechaza el sector es que los productos alternativos menos dañinos para la salud como los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina van a ser equiparados a los clásicos cigarrillos, puros y tabaco de liar. Por ello, en la carta se asegura que la propuesta de la Comisión Europea frenaría el crecimiento, la investigación y la innovación.

El aumento de la fiscalidad que contempla la Unión Europea "subirá la inflación un 0,5%", según las estimaciones del sector del tabaco. Además, en la carta se advierte que una fiscalidad excesiva podría alimentar el comercio ilícito y la delincuencia organizada, unas actividades criminales que ya les cuestan a los gobiernos europeos 17.000 millones de euros en pérdidas de ingresos fiscales.

"Los aumentos propuestos son excesivos y no distinguen entre productos tradicionales combustibles, como los cigarrillos, y productos sin combustión que tienen perfiles de riesgo más bajos. Esto envía un mensaje equivocado a los fumadores adultos, al sugerir que todos los productos de tabaco y nicotina son iguales, lo que socava la ambición de Europa de reducir la prevalencia del tabaquismo por debajo del 5% para 2040", se subraya en la carta.

El sector del tabaco aporta 224.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea, da empleo a más de 2 millones de personas en toda Europa y genera 112.900 millones de euros en ingresos fiscales al año. En el caso de España, los cambios propuestos por la Comisión Europea afectarían a un segmento femenino clave: el de las mujeres que trabajan en el sector del tabaco en Extremadura.

Según la edición 2025 del informe Relevancia Socioeconómica del Sector del Tabaco en España, en la región extremeña se concentra más del 98% de la producción nacional de tabaco. Y la presencia femenina es elevada.

En concreto, en las fases de cultivo y primera transformación del tabaco en Extremadura las mujeres representan el 46,4% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La cifra es muy superior al 15% de empleo femenino que se registra en el conjunto del sector agrícola extremeño y al 23,7% a nivel nacional.