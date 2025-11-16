Cataluña sigue con su plan de protección de la sepia para favorecer su desarrollo y reproducción

Prohibido pescar sepia en Cataluña. La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha anunciado que mantiene por segundo año consecutivo la veda de la pesca de sepia para garantizar la conservación de la especie, en un comunicado remitido a la prensa este mismo viernes.

Concretamente, la prohibición se aplica a las artes menores y la pesca recreativa en las bahías de Pals y Roses (Girona), en septiembre, octubre y noviembre de 2025, y también en febrero de 2026. Concretamente, la zona en la que está en vigor la prohibición es la comprendida entre el Cap de Begur y la isla Maça d'Or.

En campañas anteriores, se había establecido la veda para los meses de septiembre y octubre; este 2025, además del mes de febrero, se amplía la veda también al mes de noviembre, sumando cuatro meses en total.

El propósito, tal como explica el medio de comunicación Demócrata, es reducir la presión pesquera en los caladeros más vulnerables, en los que las sepias se reproducen y crecen. La veda de otoño busca proteger a los ejemplares recién nacidos y en febrero para preservar el pico de hembras huevadas.

Cientos de hilos de pescar en la Costa Brava

Tal y como informó el diario catalán El Periódico el pasado mes de octubre. Unos submarinistas del Club de Inmersión Biología de la Universidad de Barcelona retiraron kilómetros de hilo de pescar en el entorno de cala Sa Tuna de Begur y de la Punta del Romero de l'Escala. Todo ello en el marco del movimiento Pescafils, que busca sensibilizar sobre este residuo "practicamente invisible".

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Jordi Regàs, su presidente, aseguró que los hilos de pescar pueden durar hasta 600 años bajo el mar y suponen un riesgo para los buceadores. Pero, "sobre todo", apunta al peligro que supone para algunas especies, como esponjas, gorgonias o estrellas de mar, que puede causarles la muerte. A partir del trabajo de campo, elaborarán un informe científico que harán llegar a los ayuntamientos para reclamar que protejan las zonas con mayor biodiversidad, limitando la pesca.