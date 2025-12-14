Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un británico alucina por la especial atención que ponen en España a los niños: "Un cambio reconfortante con lo que tenemos en Inglaterra"
Un británico alucina por la especial atención que ponen en España a los niños: "Un cambio reconfortante con lo que tenemos en Inglaterra"

Especialmente los ancianos.

Juan De Codina
Un joven británico que se hace llamar en redes sociales como @bored_brit_abroad viaja por el mundo para conocer los distintos países y sus cambios culturales, lugares de interés y otras curiosidades que ha ido aprendiendo a lo largo de su recorrido.

Esta vez se ha establecido en España, país del que ha enseñado algunos choques culturales, sistemas de supermercados y algunas actitudes que le han alucinado, como la especial atención que le ponen a los ancianos y a los niños.

Ha sido tal su sorpresa, sobre todo por la comparación con Inglaterra, que no ha podido evitar hablar de ello en un vídeo que ya supera las 22.000 visitas en apenas unas horas. "Una de las cosas que vas a descubrir de los españoles y la cultura española es que están muy orientados a los niños, sobre todo los ancianos", ha expresado al principio.

"Aman a los niños, si pasan por allí y ven a tu hijo, intentarán entablar conversaciones, les dan un choque de manos mientras juegan con ellos, ¡aman a los niños!", ha insistido al haberlo vivido en primera persona.

En Inglaterra, todo lo contrario

Lamenta que en su país esa atención sea todo lo contrario. "No toleran a los niños, si respiran demasiado fuerte en la mesa de al lado, se les va a regañar. Si están en un parque infantil jugando, van a encontrar un motivo para regañarles, mientras que aquí aman a los niños", ha comparado.

"Es realmente agradable, muy reconfortante tener esa mentalidad. Ahora mismo, una señora mayor pasó y vino a jugar y a hablar, cosas así, también con mi hijo", ha contado.

Para él ha sido, sin duda, un cambio cultural "tan reconfortante en comparación con lo que tenemos en Inglaterra". De las respuestas que ha recibido, la más sonada ha sido la de la usuaria Inma: "Son el tesoro más preciado que podemos tener, son la inocencia y la ternura, debemos cuidarles, quererles, educarles y enseñarles buenas maneras. Son el futuro".

