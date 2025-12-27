Charles dona un terreno arbolado de 380.000 metros cuadrados para hacer felices a los perros: "No quisiera que este lugar se usara para construir después de mi muerte"

Un hombre con un gran corazón. La historia ha sucedido en Estados Unidos, en el municipio de Belfast del estado de Maine. Allí, Charles Beck ha decidido donar miles de metros cuadrados de sus tierras para "ofrecer más libertad a los perros". Tal y como reza el medio francés Woopets, la iniciativa ha contentado a los vecinos del lugar.

Según la publicación, en el origen de la iniciativa se puede encontrar a Beck, un hombre conocido en su comunidad por "su gran generosidad" y por "el amor que siente por los perritos". Él mismo ha confesado que quiere convertir su propiedad en un espacio dedicado "enteramente a ellos".

De este modo, el terreno de 38 hectáreas, bautizado como Fristad Trails, incluye "toda una red de senderos que el propio Beck ha desarrollado, despejado y equipado durante más de una década". Muchos de los caminos discurren a la orilla de un arroyo. Y, en declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el protagonista asegura que considera el lugar como "un verdadero refugio de paz para los perros y sus dueños".

El protagonista ha explicado que la idea surgió de su infancia en Suecia: "Había espacios verdes públicos por todas partes, perros corriendo, era simplemente genial". "Me estoy haciendo mayor", continúa en la conversación, a lo que confiesa que "no quisiera que este lugar se usara para obras tras mi muerte y espero que siga así por el bien de la comunidad".

"Sabía exactamente lo que quería y como quería que se hiciera", explicó, por su parte, la concejala Mary Mortier, en declaraciones también recogidas por el periódico, que, además, votó a favor del proyecto. "No hay nada mejor para la gente de Belfast que una oportunidad así. Un lugar alternativo para sus perros. Somos una comunidad que ama mucho a los perros".