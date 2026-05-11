Christina Moreira, obispa católica ordenada en clandestinidad y excomulgada por el Vaticano: "Somos un poco las Rosa Parks de la Iglesia. Decidimos sentarnos en el sitio equivocado"

Christina recuerda perfectamente el día de su llamamiento. Tal y como cuenta en una entrevista con Le Monde, tenía 14 años y se preparaba para una clase de catecismo: "Releí un pasaje de la Última Cena de Jesús, rodeado de sus apostoles, y de repende, me llevaron a la mesa junto a Cristo y le oí decirme: 'Harás esto en memoria mía". Consciente de que el sacerdocio está prohibido para las mujeres, decidió seguir su camino.

Tras pasar por Bachillerato, se fue a España de vacaciones, conoció a su marido y pronto se mudó a A Coruña, en Galicia, donde ahora vive. 2010 fue un año clave en su vida, Durante la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela, fue consciente de la existencia del suceso en un barco del Danubio, siete mujeres que fueron proclamadas sacerdotes por primera vez por obispos varones, fuera de cualquier jurisdicción de la Iglesia Católica.

Estas últimas fueron referentes para la actual obispa. Contactó con ellas y al mismo tiempo habló de su vocación con un sacerdote gallego, el padre Victorino, que fue el primero en apoyarla: "Me escuchó sin interrumpirme y dijo: 'Si hubieras sido hombre, hoy serías sacerdote".

Finalmente, y según cuenta en sus declaraciones al periódico francés, en 2015 fue ordenada sacerdote "en las catacumbas de la Iglesia" por la obispa Bridget Mary Meehan en la ciudad de Sarasota, Florida. Cuando este movimiento sagrado se hizo público, Cristina fue inmediatamente excomulgada por el Vaticano. De vuelta en Galicia, aún logró unirse a una parroquia informal fundada por un sacerdote progresista llamado Manuel Espiña Gamallo. Se le permitió celebrar sus primeras misas, durante las cuales finalmente pudo dar la Eucaristía, como en la visión que tuvo de niña.

"La Iglesia necesita urgentemente a las mujeres. Muchos de los fieles me han reconocido que no habrían confesado ciertos temas si yo hubiera sido hombre, especialmente en cuestiones de violencia sexual y intrafamiliar", lamenta en sus declaraciones al medio de comunicación. "Las madres también confían más en mí que en los demás", dice.

El 4 de octubre de 2023 es otra fecha que quedará marcada en la vida de la protagonista. Durante un evento en la misa inaugural del sínodo sobre la sinodalidad del Vaticano, por iniciativa del papa Francisco, que reunió a obispos de todo el mundo, fue acusada de robar en público y arrestada por la policía en mitad de la plaza de San Pedro.

Sin saber muy bien por qué demandarla, la Policía italiana encontró una ley aprobada bajo la firma de Mussolini que prohíbe a los ciudadanos llevar el uniforme de una profesión que no les pertenece, para justificar la custodia policial. Sus explicaciones no sirvieron y, finalmente, su ropa sagrada fue confiscada. "Las sacerdotisas son un poco como Rosa Parks: decidimos sentarnos en el lugar equivocado, así que tenemos que pagar por ello", termina, claramente afectada.